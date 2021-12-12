Источник: замглавы района Екатеринбурга погорел на бизнесе сына

Александр Злобин покинул свой пост в ноябре — по его словам, по собственной инициативеФото: пресс-служба администрации Железнодорожного района
Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Александр Злобин покинул свою должность из-за подозрений на конфликт интересов, сообщили источники URA.RU в муниципальной власти. Компания «Автопрофи», где его сын Егор является соучредителем (размер доли — 14%), якобы победила в одном из недавних аукционов на размещение объектов нестационарной торговли. Хотя сам экс-чиновник утверждает, что это неправда.
«Торги прошли осенью. После них к Злобину возникли вопросы. И ему предложили написать заявление по собственному. С ноября он не работает в администрации», — поделился один из источников.
«Такого не было, информация у вас крайне неверная. Ни одного аукциона компания „Автопрофи“ не выигрывала», — сказал Злобин в разговоре с корреспондентом. Он также отметил, что уволился по своей инициативе — выйдя на пенсию. Сейчас Злобин «занимается здоровьем», после чего будет рассматривать варианты с дальнейшим трудоустройством.
Злобина называют человеком бывшего главы района Андрея Курочкина, уволившегося в конце января — почти сразу после смены власти в городе. А его отставку — продолжением курса на обновление управленческой команды в Железнодорожном районе, проводимого новым префектом Виталием Першиным, ставленником РЖД.
Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Александр Злобин покинул свою должность из-за подозрений на конфликт интересов, сообщили источники URA.RU в муниципальной власти. Компания «Автопрофи», где его сын Егор является соучредителем (размер доли — 14%), якобы победила в одном из недавних аукционов на размещение объектов нестационарной торговли. Хотя сам экс-чиновник утверждает, что это неправда. «Торги прошли осенью. После них к Злобину возникли вопросы. И ему предложили написать заявление по собственному. С ноября он не работает в администрации», — поделился один из источников. «Такого не было, информация у вас крайне неверная. Ни одного аукциона компания „Автопрофи“ не выигрывала», — сказал Злобин в разговоре с корреспондентом. Он также отметил, что уволился по своей инициативе — выйдя на пенсию. Сейчас Злобин «занимается здоровьем», после чего будет рассматривать варианты с дальнейшим трудоустройством. Злобина называют человеком бывшего главы района Андрея Курочкина, уволившегося в конце января — почти сразу после смены власти в городе. А его отставку — продолжением курса на обновление управленческой команды в Железнодорожном районе, проводимого новым префектом Виталием Першиным, ставленником РЖД.