Источник: замглавы района Екатеринбурга погорел на бизнесе сына

13 декабря 2021 в 13:01 Размер текста - 17 +

Александр Злобин покинул свой пост в ноябре — по его словам, по собственной инициативе Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Александр Злобин покинул свою должность из-за подозрений на конфликт интересов, сообщили источники URA.RU в муниципальной власти. Компания «Автопрофи», где его сын Егор является соучредителем (размер доли — 14%), якобы победила в одном из недавних аукционов на размещение объектов нестационарной торговли. Хотя сам экс-чиновник утверждает, что это неправда. «Торги прошли осенью. После них к Злобину возникли вопросы. И ему предложили написать заявление по собственному. С ноября он не работает в администрации», — поделился один из источников. «Такого не было, информация у вас крайне неверная. Ни одного аукциона компания „Автопрофи“ не выигрывала», — сказал Злобин в разговоре с корреспондентом. Он также отметил, что уволился по своей инициативе — выйдя на пенсию. Сейчас Злобин «занимается здоровьем», после чего будет рассматривать варианты с дальнейшим трудоустройством. Новость по теме С бывшего префекта Екатеринбурга взыскали 7 млн. Он не смог объяснить, откуда деньги на квартиру Злобина называют человеком бывшего главы района Андрея Курочкина, уволившегося в конце января — почти сразу после смены власти в городе. А его отставку — продолжением курса на обновление управленческой команды в Железнодорожном районе, проводимого новым префектом Виталием Першиным, ставленником РЖД. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Александр Злобин покинул свою должность из-за подозрений на конфликт интересов, сообщили источники URA.RU в муниципальной власти. Компания «Автопрофи», где его сын Егор является соучредителем (размер доли — 14%), якобы победила в одном из недавних аукционов на размещение объектов нестационарной торговли. Хотя сам экс-чиновник утверждает, что это неправда. «Торги прошли осенью. После них к Злобину возникли вопросы. И ему предложили написать заявление по собственному. С ноября он не работает в администрации», — поделился один из источников. «Такого не было, информация у вас крайне неверная. Ни одного аукциона компания „Автопрофи“ не выигрывала», — сказал Злобин в разговоре с корреспондентом. Он также отметил, что уволился по своей инициативе — выйдя на пенсию. Сейчас Злобин «занимается здоровьем», после чего будет рассматривать варианты с дальнейшим трудоустройством. Злобина называют человеком бывшего главы района Андрея Курочкина, уволившегося в конце января — почти сразу после смены власти в городе. А его отставку — продолжением курса на обновление управленческой команды в Железнодорожном районе, проводимого новым префектом Виталием Першиным, ставленником РЖД.