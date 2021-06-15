Виталий Першин приступил работе в статусе главы Железнодорожного района с 16 июня Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава уральского управления Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Виталий Першин назначен главой Железнодорожного района Екатеринбурга. Это решение URA.RU анонсировало 13 июня. По данным агентства, утром 16 июня глава города Алексей Орлов представил Першина сотрудникам местной администрации.

«Першину пожелали удачи и, как обычно, обозначили круг первоочередных задач. Стандартная процедура», — описал источник в районной администрации. В пресс-службе мэрии обещали прокомментировать назначение Першина позднее.

С конца января, после отставки Андрея Курочкина, в статусе и. о. главы ЖД-района работала его зам по политике Лилия Белоблоцкая. По одной из версий, назначение ее полновесным главой района сорвалось из-за праймериз «Единой России», которые выиграл кандидат, лишенный поддержки резиденции губернатора. Впрочем, информированный источник URA.RU в мэрии утверждает, что перестановка не связана с выборами.

Из открытых источников про Виталия Першина известно, что он возглавлял управление Росжелдора с июня 2015 года. В последнее время его имя упоминалось в основном в связи с установкой забора вокруг парка УрГУПС. Весной Орлов вел переговоры с Росжелдором (учредитель вуза) по поводу урегулирования конфликтной ситуации.

За полгода работы на посту мэра Алексей Орлов сменил руководство в четырех районах из семи. Помимо Железнодорожного, это Кировский, Ленинский и Чкаловский. Единственный район, который остается без полновесного начальника, — Ленинский, где в статусе врио после назначения Дмитрия Ноженко вице-мэром по экономике работает его бывший зам Элена Беруашвили.

В отличие от других глав районов, Виталий Першин — новичок в городской политике Фото: пресс-служба уральского управления Росжелдора