Голикова: для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
По словам Татьяны Голиковой, власти РФ рассматривают возможность частичной отмены QR-кодов Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Россиян с медотводом от прививки на коронавирус предлагается допускать в общественные места. Для этого им достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Такой информацией поделилась зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — приводит слова Голиковой с выступления в Госдуме РФ telegram-канал «Раньше всех».

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Россиян с медотводом от прививки на коронавирус предлагается допускать в общественные места. Для этого им достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Такой информацией поделилась зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — приводит слова Голиковой с выступления в Госдуме РФ telegram-канал «Раньше всех».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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