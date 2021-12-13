Голикова: для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов

По словам Татьяны Голиковой, власти РФ рассматривают возможность частичной отмены QR-кодов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Россиян с медотводом от прививки на коронавирус предлагается допускать в общественные места. Для этого им достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Такой информацией поделилась зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

«Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — приводит слова Голиковой с выступления в Госдуме РФ telegram-канал «Раньше всех».