Голикова: для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов

Россиян с медотводом от прививки на коронавирус предлагается допускать в общественные места. Для этого им достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Такой информацией поделилась зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
«Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — приводит слова Голиковой с выступления в Госдуме РФ telegram-канал «Раньше всех».
Россиян с медотводом от прививки на коронавирус предлагается допускать в общественные места. Для этого им достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Такой информацией поделилась зампред правительства РФ Татьяна Голикова. «Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — приводит слова Голиковой с выступления в Госдуме РФ telegram-канал «Раньше всех».