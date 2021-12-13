Выпускник гимназии Серпухова: подрывника направили туда насильно

Владислав Струженков мог иметь проблемы с психикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв

Владислав Струженков, 13 декабря устроивший в Серпухове взрыв у входа в Введенский Владычный женский монастырь, мог быть насильно отправлен в православную гимназию при нем на перевоспитание. И таких учеников в учебном заведении было много. Об этом URA.RU заявил бывший выпускник гимназии Александр Слонов.

«Я закончил православную классическую гимназию при монастыре, но воспоминания об учебе у меня самые теплые и положительные. Лично подрывника не знаю, но судя по его действиям и словам — это один из тех, кого родители вместо Суворовского училища отправляют на перевоспитание в гимназию. И воспринимаются такие действия родителей всегда в штыки. Если есть проблемы с психикой, последствия непредсказуемы. Вне зависимости от действий или бездействий педагогов или проблем с одноклассниками», — рассказал Александр Слонов.

18-летний Владислав Струженков устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове. Молодой человек погиб на месте, сообщают федеральные СМИ. Сообщается, что при взрыве также пострадал 15-летний подросток. По имеющимся данным, подрывник мстил монахиням, которые травили его во время обучения.