Госдума одобрила ужесточение наказания для педофилов

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, мерой наказания для ранее судимых растлителей детей станет пожизненное заключение.
Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах», — заявил председатель комитета Павел Крашенинников.
Помимо ужесточения наказания для рецидивистов, аналогичную меру пресечения предлагается ввести и для совершивших насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних граждан. Комитет ГД в ходе своего заседания, трансляция которого велась на сайте парламента, рекомендовал принять данный законопроект.
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, мерой наказания для ранее судимых растлителей детей станет пожизненное заключение. Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах», — заявил председатель комитета Павел Крашенинников. Помимо ужесточения наказания для рецидивистов, аналогичную меру пресечения предлагается ввести и для совершивших насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних граждан. Комитет ГД в ходе своего заседания, трансляция которого велась на сайте парламента, рекомендовал принять данный законопроект.