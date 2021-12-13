Госдума одобрила ужесточение наказания для педофилов

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Педофилов-рецидивистов предложили приговаривать к пожизненному лишению свободы Фото:

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, мерой наказания для ранее судимых растлителей детей станет пожизненное заключение.

Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах», — заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

Помимо ужесточения наказания для рецидивистов, аналогичную меру пресечения предлагается ввести и для совершивших насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних граждан. Комитет ГД в ходе своего заседания, трансляция которого велась на сайте парламента, рекомендовал принять данный законопроект.

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, мерой наказания для ранее судимых растлителей детей станет пожизненное заключение. Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах», — заявил председатель комитета Павел Крашенинников. Помимо ужесточения наказания для рецидивистов, аналогичную меру пресечения предлагается ввести и для совершивших насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних граждан. Комитет ГД в ходе своего заседания, трансляция которого велась на сайте парламента, рекомендовал принять данный законопроект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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