Госдума одобрила ужесточение наказания для педофилов

Педофилов-рецидивистов предложили приговаривать к пожизненному лишению свободы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, мерой наказания для ранее судимых растлителей детей станет пожизненное заключение.

Нашим законопроектом предлагается применять меру пожизненного заключения на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах», — заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

Помимо ужесточения наказания для рецидивистов, аналогичную меру пресечения предлагается ввести и для совершивших насилие впервые в отношении двух и более несовершеннолетних граждан. Комитет ГД в ходе своего заседания, трансляция которого велась на сайте парламента, рекомендовал принять данный законопроект.