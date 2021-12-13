Власти РФ утвердят список противопоказаний к вакцинации от COVID

Минздрав проработает список противопоказаний к вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Минздрав РФ разработает список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, этот перечень подробно изучат в правительстве. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«В настоящее время правительством поручено министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний. И представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение», — сказала Татьяна Голикова на выступлении в Госдуме, сообщает РИА «Новости».

После рассмотрения Минздравом выпустят приказ со списком противопоказаний к прививке от коронавируса. Документ доведут до всех медучреждений, которые проводят вакцинацию, а также до организаций, где наблюдаются люди с противопоказаниями от прививки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что медотвод к вакцинации получат люди с аллергией и острыми инфекционными заболеваниями. По его словам, обсуждается предоставление временного медотвода при некоторых болезнях. Например, во время получения иммуносупрессивной терапии. О подготовке списка противопоказаний к вакцинации стало известно в начале декабря, передает телеканал 360. «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву, сообщали, что список противопоказаний могут подготовить в середине декабря.