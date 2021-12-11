Глава пермского избиркома рассказал, чего ждать от выборов

ЦИК: Пермяки готовы к электронному голосованию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский край планирует подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщил журналистам председатель краевого избиркома Игорь Вагин.

«Мы будем заявляться на то, чтобы следующие выборы, либо регионального, либо федерального уровня, прошли в том числе, с использованием формата дистанционного электронного голосования, — заявил он. — В течение двух лет у нас пока запланированы только кампании муниципального уровня, но параллельно с этим мы будем готовиться к выборам президента в 2024 году».

Регион сегодня готов к проведению электронного голосования, сообщил в рамках пресс-подхода после первого заседания крайизбиркома член ЦИК РФ Евгений Шевченко. «Цифровизация региона сегодня находится на достаточно высоком уровне, — заявил он. — Большинство жителей имеют верифицированные аккаунты на портале „Госуслуги“. Пермский край смело может претендовать на то, чтобы на следующих выборах у жителей была возможность проголосовать в том числе дистанционно».

Шевченко рассказал также, что Пермский край в ближайшее время получит новую партию «электронных урн» для голосования. «Это средство подсчета голосов пользуется доверием избирателей, — заявил он. — При поддержке президента Владимира Путина ЦИК планирует закупить около 10 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в рамках всей страны, и часть из них будет доставлена в Пермский край».

Сейчас в Пермском крае КОИБами «закрыто» только 12% участков, сообщили в крайизбиркоме. По данным URA.RU, в первую очередь, «электронные урны» появятся, в первую очередь, на участках в Перми и других крупных городах и райцентрах. Ожидается, что это произойдет до конца 2022 года.

В 2020 году на выборах губернатора Пермский край стал пилотным регионом, где у кандидатов была возможность собрать подписи в поддержку своего выдвижения на портале «Госуслуги». Технологией «Мобильный избиратель» на выборах депутатов Госдумы-2021, отметил 13 декабря Евгений Шевченко, воспользовались 42 тыс. пермяков.