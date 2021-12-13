Устроивший взрыв в серпуховском монастыре мог мстить учителям (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв

Владислав Струженков, устроивший утром в понедельник, 13 декабря, взрыв на территории Введенского Владыченского женского монастыря, подвергался травле со стороны учителей православной гимназии. Об этом URA.RU рассказала ученица гимназии, неоднократно сталкивавшаяся с предвзятым отношением преподавателей.

«Я лично знакома с Владом. Он был спокойным и малообщительным парнем. Никакой агрессии от него никогда не исходило. При этом учителя относились к нему с негативом, занижали оценки, нередко делали неоправданные замечания и выговоры. В нашей гимназии это частое явление и многие ученики страдают от буллинга со стороны преподавателей. Я лично сама сталкивалась с подобным регулярно», — рассказала ученица Православной классической гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского, где сегодня утром произошел взрыв.

Утром 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. Подрывником оказался ученик православной гимназии при монастыре Владислав Серпухов. Ранее один бывших воспитанников гимназии сообщил URA.RU, что Владислав мог иметь проблемы с психикой и был отправлен в гимназию на перевоспитание.