12 декабря 2021
11 декабря 2021

Часть Цыганского поселка в Екатеринбурге застроят высотками

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, строительная площадка, строительные работы, застройка, башенный кран, стройка
Сейчас на месте будущей застройки стоит частный сектор Фото:

Часть Цыганского поселка напротив ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге будет застроена. Речь идет о строительстве квартала в границах улиц Отрадной, Викулова и Репина компанией «Фортис Девелопмент», сказано на сайте застройщика.

«Проект будет возводиться в новой части ВИЗа. В 15 минутах ходьбы находятся четыре детских садика, четыре школы и пять центров развития для дошколят. За пять минут можно пешком дойти до „Радуга Парка“ с кинотеатром и живописным парком аттракционов», — указано на сайте застройщика.

Сейчас на месте будущей застройки стоит частный сектор. В прошлом году мэрия устраивала общественные слушания, связанные с поправками в правила землепользования и застройки, которые касались судьбы Цыганского поселка. На обсуждении решили поменять зону индивидуальной застройки на зону многоэтажной жилой застройки. В марте 2021 года поправки были приняты.

Редакция отправила запрос в компанию «Фортис-Девелопмент» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее стало известно, что участок «Уралмашзавода» в Екатеринбурге будет застроен многоэтажками. Застройкой будет заниматься московская компания «Самолет», для которой это будет первый проект в Екатеринбурге.

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Часть Цыганского поселка напротив ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге будет застроена. Речь идет о строительстве квартала в границах улиц Отрадной, Викулова и Репина компанией «Фортис Девелопмент», сказано на сайте застройщика. «Проект будет возводиться в новой части ВИЗа. В 15 минутах ходьбы находятся четыре детских садика, четыре школы и пять центров развития для дошколят. За пять минут можно пешком дойти до „Радуга Парка“ с кинотеатром и живописным парком аттракционов», — указано на сайте застройщика. Сейчас на месте будущей застройки стоит частный сектор. В прошлом году мэрия устраивала общественные слушания, связанные с поправками в правила землепользования и застройки, которые касались судьбы Цыганского поселка. На обсуждении решили поменять зону индивидуальной застройки на зону многоэтажной жилой застройки. В марте 2021 года поправки были приняты. Редакция отправила запрос в компанию «Фортис-Девелопмент» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее стало известно, что участок «Уралмашзавода» в Екатеринбурге будет застроен многоэтажками. Застройкой будет заниматься московская компания «Самолет», для которой это будет первый проект в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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