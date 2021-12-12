Часть Цыганского поселка в Екатеринбурге застроят высотками

Сейчас на месте будущей застройки стоит частный сектор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Часть Цыганского поселка напротив ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге будет застроена. Речь идет о строительстве квартала в границах улиц Отрадной, Викулова и Репина компанией «Фортис Девелопмент», сказано на сайте застройщика.

«Проект будет возводиться в новой части ВИЗа. В 15 минутах ходьбы находятся четыре детских садика, четыре школы и пять центров развития для дошколят. За пять минут можно пешком дойти до „Радуга Парка“ с кинотеатром и живописным парком аттракционов», — указано на сайте застройщика.

Сейчас на месте будущей застройки стоит частный сектор. В прошлом году мэрия устраивала общественные слушания, связанные с поправками в правила землепользования и застройки, которые касались судьбы Цыганского поселка. На обсуждении решили поменять зону индивидуальной застройки на зону многоэтажной жилой застройки. В марте 2021 года поправки были приняты.

Редакция отправила запрос в компанию «Фортис-Девелопмент» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее стало известно, что участок «Уралмашзавода» в Екатеринбурге будет застроен многоэтажками. Застройкой будет заниматься московская компания «Самолет», для которой это будет первый проект в Екатеринбурге.