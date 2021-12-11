Глава пермского минкультуры покинул пост

Вячеславу Торчинскому хотели поручить строительство нового здания Пермской галереи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул свой пост. Пока его обязанности выполняет заместитель Марина Илюхина.

«Вячеслав Торчинский покинул пост министра культуры Пермского края. Он занимал его с апреля 2018 года. Исполняет обязанности министра Марина Илюхина», — пишет Business Class со ссылкой на министерство.

Ранее сообщалось, что Торчинский может возглавить Пермскую государственную художественную галерею, чтобы курировать строительство ее нового здания. Директор галереи Юлия Тавризян, по замыслу властей, должна занять кресло заместителя руководителя культурного учреждения. Кадровые перестановки вызвали негативную реакцию среди пермяков. Сама Тавризян, комментируя ситуацию, заявляла, что «открыта предложениям». На этом фоне власти в конце ноября приостановили переход Торчинского из министерства в галерею.