Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнера»

Решение о санкциях принято без обсуждения Фото: Официальный сайт президента Украины

Главы МИД ЕС ввели санкции против частной военной компании «Группа Вагнера» на встрече в Брюсселе 13 декабря. В общей сложности ограничения коснутся четырех юридических и восьми физических лиц.

«Санкции против группы „Вагнер“ утверждены без обсуждения в отношении четырех юридических и восьми физических лиц», — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Евросоюз также ввел санкции в отношении африканского государства Мали. Европейские власти объясняют это подрывом демократической передачи власти в стране.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщал, что в Евросоюзе существует общая политическая воля для санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Причиной называется вмешательство в иностранные конфликты.