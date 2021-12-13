Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнера»

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
Решение о санкциях принято без обсуждения Фото:

Главы МИД ЕС ввели санкции против частной военной компании «Группа Вагнера» на встрече в Брюсселе 13 декабря. В общей сложности ограничения коснутся четырех юридических и восьми физических лиц.

«Санкции против группы „Вагнер“ утверждены без обсуждения в отношении четырех юридических и восьми физических лиц», — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Евросоюз также ввел санкции в отношении африканского государства Мали. Европейские власти объясняют это подрывом демократической передачи власти в стране.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщал, что в Евросоюзе существует общая политическая воля для санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Причиной называется вмешательство в иностранные конфликты.

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Главы МИД ЕС ввели санкции против частной военной компании «Группа Вагнера» на встрече в Брюсселе 13 декабря. В общей сложности ограничения коснутся четырех юридических и восьми физических лиц. «Санкции против группы „Вагнер“ утверждены без обсуждения в отношении четырех юридических и восьми физических лиц», — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Евросоюз также ввел санкции в отношении африканского государства Мали. Европейские власти объясняют это подрывом демократической передачи власти в стране. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщал, что в Евросоюзе существует общая политическая воля для санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Причиной называется вмешательство в иностранные конфликты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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