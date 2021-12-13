В Кремле одобрили жесткие меры для вакцинации от коронавируса

В Кремле считают целесообразным применение различных способов агитации за вакцинацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле назвали целесообразными различные подходы региональных властей к агитации за вакцинацию от коронавируса. При этом подтвердили, что регионы усиливают прививочную кампанию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Регионы работают [по вакцинации], усиливают кампанию по агитации за вакцинацию, поэтому тотальный подход, разъяснения [как, например, в Забайкальском крае] — видимо, это признано целесообразным учетом местных особенностей. Для всех регионов это первоочередная задача», — отметил Песков.

Глава Забайкалья Александр Осипов ранее сказал, что «надо обеспечить вакцинацию срочно». Он потребовал вакцинировать жителей региона по спискам, в том числе использовать подомовые обходы и «делать что угодно».