В Кремле одобрили жесткие меры для вакцинации от коронавируса

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле считают целесообразным применение различных способов агитации за вакцинацию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кремле назвали целесообразными различные подходы региональных властей к агитации за вакцинацию от коронавируса. При этом подтвердили, что регионы усиливают прививочную кампанию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Регионы работают [по вакцинации], усиливают кампанию по агитации за вакцинацию, поэтому тотальный подход, разъяснения [как, например, в Забайкальском крае] — видимо, это признано целесообразным учетом местных особенностей. Для всех регионов это первоочередная задача», — отметил Песков.

Глава Забайкалья Александр Осипов ранее сказал, что «надо обеспечить вакцинацию срочно». Он потребовал вакцинировать жителей региона по спискам, в том числе использовать подомовые обходы и «делать что угодно».

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В Кремле назвали целесообразными различные подходы региональных властей к агитации за вакцинацию от коронавируса. При этом подтвердили, что регионы усиливают прививочную кампанию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Регионы работают [по вакцинации], усиливают кампанию по агитации за вакцинацию, поэтому тотальный подход, разъяснения [как, например, в Забайкальском крае] — видимо, это признано целесообразным учетом местных особенностей. Для всех регионов это первоочередная задача», — отметил Песков. Глава Забайкалья Александр Осипов ранее сказал, что «надо обеспечить вакцинацию срочно». Он потребовал вакцинировать жителей региона по спискам, в том числе использовать подомовые обходы и «делать что угодно».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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