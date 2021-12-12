12 декабря 2021

Свердловские власти создали новое ведомство для своего пиара. У руля ждут соратницу губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, шариковая ручка, телефон в руках, запись в блокноте
В Свердловской области появился новый департамент по развитию туризма Фото:

Свердловское правительство учредило новую структуру — департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство начнет работать с 1 января 2022 года и будет трудиться над выполнением показателей соответствующего нацпроекта. Об этом сообщил региональный департамент внутренней политики.

«Новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Это увеличение числа приезжающих к нам гостей, внедрение цифровых решений, повышение уровня комфорта и безопасности, создание новых маршрутов и туристических продуктов, увеличение числа занятых в сфере туризма», — пояснил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий туристическую отрасль.

Перед департаментом будет стоять, как заявляют власти, амбициозная задача — к 2035 году увеличить ежегодный поток гостей в регион до пяти млн человек. Это в три раза больше, чем сейчас. Ожидается, что ведомство будет сформировано из действующих сотрудников свердловского Центра развития туризма и министерства инвестиций и развития.

Сообщалось ранее, что новое туристическое ведомство возглавит Эльмира Туканова, бывший руководитель Центра развития туризма. В региональном департаменте информполитики уточнили URA.RU, что данных о назначении Тукановой пока нет.

О возвращении Тукановой в свердловскую власть сообщалось в начале декабря. В феврале 2021-го чиновница покинула регион, где почти восемь лет возглавляла Центр развития туризма, и уехала работать в правительство Башкирии. Спустя полгода она ушла в отставку и вернулась в Екатеринбург. Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.

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Свердловское правительство учредило новую структуру — департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство начнет работать с 1 января 2022 года и будет трудиться над выполнением показателей соответствующего нацпроекта. Об этом сообщил региональный департамент внутренней политики. «Новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Это увеличение числа приезжающих к нам гостей, внедрение цифровых решений, повышение уровня комфорта и безопасности, создание новых маршрутов и туристических продуктов, увеличение числа занятых в сфере туризма», — пояснил замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий туристическую отрасль. Перед департаментом будет стоять, как заявляют власти, амбициозная задача — к 2035 году увеличить ежегодный поток гостей в регион до пяти млн человек. Это в три раза больше, чем сейчас. Ожидается, что ведомство будет сформировано из действующих сотрудников свердловского Центра развития туризма и министерства инвестиций и развития. Сообщалось ранее, что новое туристическое ведомство возглавит Эльмира Туканова, бывший руководитель Центра развития туризма. В региональном департаменте информполитики уточнили URA.RU, что данных о назначении Тукановой пока нет. О возвращении Тукановой в свердловскую власть сообщалось в начале декабря. В феврале 2021-го чиновница покинула регион, где почти восемь лет возглавляла Центр развития туризма, и уехала работать в правительство Башкирии. Спустя полгода она ушла в отставку и вернулась в Екатеринбург. Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.
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