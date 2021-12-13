Мурашко: заболевшие «Омикроном» россияне ранее перенесли COVID

Все пациенты ранее переболели коронавирусом или были привиты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все россияне, зараженные штаммом «Омикрон», ранее уже болели другими вариациями коронавируса. Благодаря антителам их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 13 декабря.

«Все в удовлетворительном состоянии. И большинство из них имеет иммунитет», — цитирует слова Мурашко ТАСС. Он также подметил, что все заразившиеся новым штаммом «омикрон» были вакцинированы или ранее переболели коронавирусом.

Новый штамм коронавирусной инфекции ученые обнаружили в конце ноября в ЮАР. По словам представителей ВОЗ, новый вариант вируса опасен большим количеством повторным заболеваний, нежели другие. По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, лучшая защита от омикрон-штамма — ревакцинация спустя 4-5 месяцев. На 13 декабря в России зарегистрировано 16 случаев заражения штаммом «омикрон».