Мурашко: заболевшие «Омикроном» россияне ранее перенесли COVID

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Все пациенты ранее переболели коронавирусом или были привиты Фото:

Все россияне, зараженные штаммом «Омикрон», ранее уже болели другими вариациями коронавируса. Благодаря антителам их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 13 декабря.

«Все в удовлетворительном состоянии. И большинство из них имеет иммунитет», — цитирует слова Мурашко ТАСС. Он также подметил, что все заразившиеся новым штаммом «омикрон» были вакцинированы или ранее переболели коронавирусом.

Новый штамм коронавирусной инфекции ученые обнаружили в конце ноября в ЮАР. По словам представителей ВОЗ, новый вариант вируса опасен большим количеством повторным заболеваний, нежели другие. По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, лучшая защита от омикрон-штамма — ревакцинация спустя 4-5 месяцев. На 13 декабря в России зарегистрировано 16 случаев заражения штаммом «омикрон».

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Все россияне, зараженные штаммом «Омикрон», ранее уже болели другими вариациями коронавируса. Благодаря антителам их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 13 декабря. «Все в удовлетворительном состоянии. И большинство из них имеет иммунитет», — цитирует слова Мурашко ТАСС. Он также подметил, что все заразившиеся новым штаммом «омикрон» были вакцинированы или ранее переболели коронавирусом. Новый штамм коронавирусной инфекции ученые обнаружили в конце ноября в ЮАР. По словам представителей ВОЗ, новый вариант вируса опасен большим количеством повторным заболеваний, нежели другие. По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, лучшая защита от омикрон-штамма — ревакцинация спустя 4-5 месяцев. На 13 декабря в России зарегистрировано 16 случаев заражения штаммом «омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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