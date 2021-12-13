Мурашко: заболевшие «Омикроном» россияне ранее перенесли COVID

Все россияне, зараженные штаммом «Омикрон», ранее уже болели другими вариациями коронавируса. Благодаря антителам их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 13 декабря.
«Все в удовлетворительном состоянии. И большинство из них имеет иммунитет», — цитирует слова Мурашко ТАСС. Он также подметил, что все заразившиеся новым штаммом «омикрон» были вакцинированы или ранее переболели коронавирусом.
Новый штамм коронавирусной инфекции ученые обнаружили в конце ноября в ЮАР. По словам представителей ВОЗ, новый вариант вируса опасен большим количеством повторным заболеваний, нежели другие. По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, лучшая защита от омикрон-штамма — ревакцинация спустя 4-5 месяцев. На 13 декабря в России зарегистрировано 16 случаев заражения штаммом «омикрон».
Все россияне, зараженные штаммом «Омикрон», ранее уже болели другими вариациями коронавируса. Благодаря антителам их состояние удовлетворительное. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 13 декабря. «Все в удовлетворительном состоянии. И большинство из них имеет иммунитет», — цитирует слова Мурашко ТАСС. Он также подметил, что все заразившиеся новым штаммом «омикрон» были вакцинированы или ранее переболели коронавирусом. Новый штамм коронавирусной инфекции ученые обнаружили в конце ноября в ЮАР. По словам представителей ВОЗ, новый вариант вируса опасен большим количеством повторным заболеваний, нежели другие. По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, лучшая защита от омикрон-штамма — ревакцинация спустя 4-5 месяцев. На 13 декабря в России зарегистрировано 16 случаев заражения штаммом «омикрон».