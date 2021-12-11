Иммунолог назвал схему защиты от «Омикрона»

11 декабря 2021 в 14:46 Размер текста - 17 +

От «Омикрона» можно защититься ранней ревакцинацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Хорошей защитой от южноафриканского штамма «Омикрон» может стать ревакцинация через 4-5 месяцев. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией. Причем, прививка через шесть месяцев, с учетом появления „Омикрона“, это очень большой период. При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями через четыре. Британия уже официально объявила, что период ревакцинации у них проходит через три месяца», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, ранняя ревакцинация дает хороший титр нейтрализующих антител. «Та схема, что исследовалась в ЮАР по снижению эффективности вакцины, применялась для двукратной инъекции, без бустера (повторной вакцинации — прим. ред.), так как ревакцинация в стране не проводится. Британские и немецкие ученые определили, что после бустера происходит минимальное падение эффективности инъекций. То есть, если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил „гибридный иммунитет“, то есть антител много и нейтрализующих достаточно», — подчеркнул Крючков. В беседе с URA.RU вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев добавил, что при ранней ревакцинации человек может избежать тяжелых форм течения болезни, а, возможно, и вообще не заразится. «Результаты проводимых экспериментов показывают, что самую лучшую нейтрализацию при „Омикроне“ дает „свежая ревакцинация“ либо „человек переболел и потом ревакцинировался“, так создается самый высокий титр антител и такими титрами вирус нейтрализуется. То есть в таком варианте можно даже не заразиться коронавирусом либо заболевание не перейдет в тяжелую фазу, не нужно будет людей госпитализировать», — заявил он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о запрете въезда в страну граждан из девяти государств. В их число входит Ботсвана, Зимбабве, Гонконг Китайской Народной Республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Хорошей защитой от южноафриканского штамма «Омикрон» может стать ревакцинация через 4-5 месяцев. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией. Причем, прививка через шесть месяцев, с учетом появления „Омикрона“, это очень большой период. При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями через четыре. Британия уже официально объявила, что период ревакцинации у них проходит через три месяца», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, ранняя ревакцинация дает хороший титр нейтрализующих антител. «Та схема, что исследовалась в ЮАР по снижению эффективности вакцины, применялась для двукратной инъекции, без бустера (повторной вакцинации — прим. ред.), так как ревакцинация в стране не проводится. Британские и немецкие ученые определили, что после бустера происходит минимальное падение эффективности инъекций. То есть, если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил „гибридный иммунитет“, то есть антител много и нейтрализующих достаточно», — подчеркнул Крючков. В беседе с URA.RU вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев добавил, что при ранней ревакцинации человек может избежать тяжелых форм течения болезни, а, возможно, и вообще не заразится. «Результаты проводимых экспериментов показывают, что самую лучшую нейтрализацию при „Омикроне“ дает „свежая ревакцинация“ либо „человек переболел и потом ревакцинировался“, так создается самый высокий титр антител и такими титрами вирус нейтрализуется. То есть в таком варианте можно даже не заразиться коронавирусом либо заболевание не перейдет в тяжелую фазу, не нужно будет людей госпитализировать», — заявил он. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о запрете въезда в страну граждан из девяти государств. В их число входит Ботсвана, Зимбабве, Гонконг Китайской Народной Республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.