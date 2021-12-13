В Госдуме предложили снять с повестки закон о QR-кодах

13 декабря 2021 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сроки принятия законопроекта о QR-кодах в транспорте неизвестны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Комитет Госдумы по транспорту предложил снять с повестки законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель комитета Евгений Москвичев. «Мы сняли с повестки дня сегодня рассмотрение на Совете Думы, будем предлагать, чтобы 16 декабря 2021 года законопроект о QR-кодах на транспорте — в авиации и на железной дороге [в поездах] дальнего следования — не рассматривался в первом чтении», — цитирует Евгения Москвичева ТАСС. Депутат уточнил, что комитет продолжит работу над документом совместно с Минтрансом РФ, профильными ведомствами и общественными организациями. Сроки принятия законопроекта пока неизвестны. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнил, что ведомстве займется доработкой документ, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы по транспорту предложил снять с повестки законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель комитета Евгений Москвичев. «Мы сняли с повестки дня сегодня рассмотрение на Совете Думы, будем предлагать, чтобы 16 декабря 2021 года законопроект о QR-кодах на транспорте — в авиации и на железной дороге [в поездах] дальнего следования — не рассматривался в первом чтении», — цитирует Евгения Москвичева ТАСС. Депутат уточнил, что комитет продолжит работу над документом совместно с Минтрансом РФ, профильными ведомствами и общественными организациями. Сроки принятия законопроекта пока неизвестны. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнил, что ведомстве займется доработкой документ, сообщает RT.