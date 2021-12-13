В Госдуме предложили снять с повестки закон о QR-кодах

Комитет Госдумы по транспорту предложил снять с повестки законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель комитета Евгений Москвичев.
«Мы сняли с повестки дня сегодня рассмотрение на Совете Думы, будем предлагать, чтобы 16 декабря 2021 года законопроект о QR-кодах на транспорте — в авиации и на железной дороге [в поездах] дальнего следования — не рассматривался в первом чтении», — цитирует Евгения Москвичева ТАСС. Депутат уточнил, что комитет продолжит работу над документом совместно с Минтрансом РФ, профильными ведомствами и общественными организациями. Сроки принятия законопроекта пока неизвестны.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнил, что ведомстве займется доработкой документ, сообщает RT.
Комитет Госдумы по транспорту предложил снять с повестки законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщил председатель комитета Евгений Москвичев. «Мы сняли с повестки дня сегодня рассмотрение на Совете Думы, будем предлагать, чтобы 16 декабря 2021 года законопроект о QR-кодах на транспорте — в авиации и на железной дороге [в поездах] дальнего следования — не рассматривался в первом чтении», — цитирует Евгения Москвичева ТАСС. Депутат уточнил, что комитет продолжит работу над документом совместно с Минтрансом РФ, профильными ведомствами и общественными организациями. Сроки принятия законопроекта пока неизвестны. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента РФ не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте. По его словам, на это решение повлиял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что закон не должен ограничивать права россиян, передает телеканал 360. В Минтрансе РФ уточнил, что ведомстве займется доработкой документ, сообщает RT.