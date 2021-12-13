В 2022 году вывозом курганского мусора будет заниматься компания «Экосистема» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Компания «Экосистема» выиграла аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов в Курганской области, предложив цену, которая была почти в два раза ниже изначальной. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Исполнитель оказывает услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах зоны деятельности регионального оператора. <…> Период — с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно», — указано в техзадании.

Аукционы провели по восьми лотам, за каждым из которых было закреплено оказание услуг в определенных районах и муниципальных округах региона. Так, начальная цена лота №8 составила 230 543 358,91 рубля, а представители «Экосистемы» предложили 140 631 448,81 рубля. За лот №6 представители компании предложили 132 707 789,6 рубля при начальной цене в 228 806 533,79 рубля.

В аукционе, связанном с лотом №5, ООО «Экосистема» и ее конкурент ООО «Новый ресурс» предложили по 72 562 355,26 рубля при начальной цене 127 302 377,8 рубля. В протоколе подведения итогов аукциона указано, что обе компании соответствовали требованиям, а «Экосистема» победила, потому что предложила наиболее низкую цену контракта. URA.RU не удалось дозвониться до представителя организатора аукциона — компании «Чистый город», являющейся регоператором по вывозу ТКО.

В феврале прокуратура требовала пересчитать для жителей региона тариф на вывоз мусора. Ранее URA.RU писало, что «Экосистема» может быть аффилирована с «Чистым городом».