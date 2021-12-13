Туристы из Екатеринбурга потеряли воздушный шар в Миассе. Скрин

13 декабря 2021 в 17:13 Размер текста - 17 +

Пользователи в шутку советуют обращаться в Роскосмос в поисках шара Фото: Илья Московец © URA.RU Группа туристов из Екатеринбурга потеряли воздушный шар вблизи Миасса (Челябинская область). Объявление о пропаже шара опубликовали в социальных сетях. «Мы случайно упустили воздушный шар. Он улетел от села Новоандреевка в сторону Коробковки и Северных печей», — написала Екатерина В. В группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи начали сомневаться в курьезности ситуации. Пользователи приняли это за шутку. URA.RU связалось с автором поста. По словам Екатерины В. шар действительно был утерян в окрестностях Миасского городского округа. Однако детали произошедшего автор поста раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие свободного времени. Объявление о пропаже воздушного шара Фото: Скрин из группу «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Группа туристов из Екатеринбурга потеряли воздушный шар вблизи Миасса (Челябинская область). Объявление о пропаже шара опубликовали в социальных сетях. «Мы случайно упустили воздушный шар. Он улетел от села Новоандреевка в сторону Коробковки и Северных печей», — написала Екатерина В. В группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи начали сомневаться в курьезности ситуации. Пользователи приняли это за шутку. URA.RU связалось с автором поста. По словам Екатерины В. шар действительно был утерян в окрестностях Миасского городского округа. Однако детали произошедшего автор поста раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие свободного времени.