Группа туристов из Екатеринбурга потеряли воздушный шар вблизи Миасса (Челябинская область). Объявление о пропаже шара опубликовали в социальных сетях.
«Мы случайно упустили воздушный шар. Он улетел от села Новоандреевка в сторону Коробковки и Северных печей», — написала Екатерина В. В группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях к записи пользователи начали сомневаться в курьезности ситуации. Пользователи приняли это за шутку.
URA.RU связалось с автором поста. По словам Екатерины В. шар действительно был утерян в окрестностях Миасского городского округа. Однако детали произошедшего автор поста раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие свободного времени.
Объявление о пропаже воздушного шара
Фото: Скрин из группу «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте»
Группа туристов из Екатеринбурга потеряли воздушный шар вблизи Миасса (Челябинская область). Объявление о пропаже шара опубликовали в социальных сетях. «Мы случайно упустили воздушный шар. Он улетел от села Новоандреевка в сторону Коробковки и Северных печей», — написала Екатерина В. В группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи начали сомневаться в курьезности ситуации. Пользователи приняли это за шутку. URA.RU связалось с автором поста. По словам Екатерины В. шар действительно был утерян в окрестностях Миасского городского округа. Однако детали произошедшего автор поста раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие свободного времени.