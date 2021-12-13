Туристы из Екатеринбурга потеряли воздушный шар в Миассе. Скрин

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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, полет, воздухоплавание, аэростат, воздушный шар, озеро банное
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Группа туристов из Екатеринбурга потеряли воздушный шар вблизи Миасса (Челябинская область). Объявление о пропаже шара опубликовали в социальных сетях.

«Мы случайно упустили воздушный шар. Он улетел от села Новоандреевка в сторону Коробковки и Северных печей», — написала Екатерина В. В группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи начали сомневаться в курьезности ситуации. Пользователи приняли это за шутку.

URA.RU связалось с автором поста. По словам Екатерины В. шар действительно был утерян в окрестностях Миасского городского округа. Однако детали произошедшего автор поста раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие свободного времени.

Объявление о пропаже воздушного шара
Фото:

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Группа туристов из Екатеринбурга потеряли воздушный шар вблизи Миасса (Челябинская область). Объявление о пропаже шара опубликовали в социальных сетях. «Мы случайно упустили воздушный шар. Он улетел от села Новоандреевка в сторону Коробковки и Северных печей», — написала Екатерина В. В группе «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях к записи пользователи начали сомневаться в курьезности ситуации. Пользователи приняли это за шутку. URA.RU связалось с автором поста. По словам Екатерины В. шар действительно был утерян в окрестностях Миасского городского округа. Однако детали произошедшего автор поста раскрывать отказалась, сославшись на отсутствие свободного времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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