Силуанов: России осталось 10 лет для подготовки к падению доходов

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Силуанов объяснил, зачем России копить деньги Фото:

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что у России есть «не менее десяти лет» для накопления необходимых финансовых запасов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы подготовиться к возможному снижению цен. И доходов от экспорта наших углеводородов», — цитирует агентство слова министра.

Силуанов добавил, что «мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы. Вместе с тем, по его словам, некоторые страны уже распечатывают свои нефтяные резервы.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что у России есть «не менее десяти лет» для накопления необходимых финансовых запасов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС. «Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы подготовиться к возможному снижению цен. И доходов от экспорта наших углеводородов», — цитирует агентство слова министра. Силуанов добавил, что «мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы. Вместе с тем, по его словам, некоторые страны уже распечатывают свои нефтяные резервы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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