Силуанов: России осталось 10 лет для подготовки к падению доходов

Силуанов объяснил, зачем России копить деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о том, что у России есть «не менее десяти лет» для накопления необходимых финансовых запасов. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Мы видим, что у нас есть не менее десяти лет для того, чтобы подготовиться к возможному снижению цен. И доходов от экспорта наших углеводородов», — цитирует агентство слова министра.

Силуанов добавил, что «мировая экономика растет, есть спрос на энергоресурсы. Вместе с тем, по его словам, некоторые страны уже распечатывают свои нефтяные резервы.