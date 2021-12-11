Эсеры ЯНАО переизбрали главу реготделения

13 декабря 2021 в 18:22 Размер текста - 17 +

Партийный актив «Справедливой России» в ЯНАО поддержал предложение Москвы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» единогласно поддержали кандидатуру Максима Лазарева на посту руководителя. Избранный глава реготделения на своей странице в Instagram поблагодарил однопартийцев за преданность общему делу. «В соответствии с уставом партии президиум „Справедливой России — За правду“ накануне рекомендовал продлить мои полномочия в качестве председателя совета регионального отделения. Мою кандидатуру единогласно поддержали и делегаты конференции», — написал Максим Лазарев. По словам партийного лидера, кроме официальных процедур, на региональной конференции обсуждались итоги деятельности в 2021 году и планы на следующий период. Руководители местных отделений и активисты-эсеры, были отмечены благодарственными письмами руководства партии. Ранее URA.RU рассказывало, что Максим Лазарев баллотировался в Государственную думу РФ на сентябрьских выборах, представляя регион по одномандатному округу. По партийным спискам от объединенного округа в группе кандидатов действующий депутат заксобрания ЯНАО шел лишь четвертым, что автоматически лишало его шансов на мандат в федеральном парламенте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» единогласно поддержали кандидатуру Максима Лазарева на посту руководителя. Избранный глава реготделения на своей странице в Instagram поблагодарил однопартийцев за преданность общему делу. «В соответствии с уставом партии президиум „Справедливой России — За правду“ накануне рекомендовал продлить мои полномочия в качестве председателя совета регионального отделения. Мою кандидатуру единогласно поддержали и делегаты конференции», — написал Максим Лазарев. По словам партийного лидера, кроме официальных процедур, на региональной конференции обсуждались итоги деятельности в 2021 году и планы на следующий период. Руководители местных отделений и активисты-эсеры, были отмечены благодарственными письмами руководства партии. Ранее URA.RU рассказывало, что Максим Лазарев баллотировался в Государственную думу РФ на сентябрьских выборах, представляя регион по одномандатному округу. По партийным спискам от объединенного округа в группе кандидатов действующий депутат заксобрания ЯНАО шел лишь четвертым, что автоматически лишало его шансов на мандат в федеральном парламенте.