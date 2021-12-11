11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Эсеры ЯНАО переизбрали главу реготделения

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт в поддержку референдума в Крыму прошел на площади перед оперным театром. Пермь, справедливая россия
Партийный актив «Справедливой России» в ЯНАО поддержал предложение Москвы Фото:

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» единогласно поддержали кандидатуру Максима Лазарева на посту руководителя. Избранный глава реготделения на своей странице в Instagram поблагодарил однопартийцев за преданность общему делу.

«В соответствии с уставом партии президиум „Справедливой России — За правду“ накануне рекомендовал продлить мои полномочия в качестве председателя совета регионального отделения. Мою кандидатуру единогласно поддержали и делегаты конференции», — написал Максим Лазарев.

По словам партийного лидера, кроме официальных процедур, на региональной конференции обсуждались итоги деятельности в 2021 году и планы на следующий период. Руководители местных отделений и активисты-эсеры, были отмечены благодарственными письмами руководства партии.

Ранее URA.RU рассказывало, что Максим Лазарев баллотировался в Государственную думу РФ на сентябрьских выборах, представляя регион по одномандатному округу. По партийным спискам от объединенного округа в группе кандидатов действующий депутат заксобрания ЯНАО шел лишь четвертым, что автоматически лишало его шансов на мандат в федеральном парламенте.

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Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» единогласно поддержали кандидатуру Максима Лазарева на посту руководителя. Избранный глава реготделения на своей странице в Instagram поблагодарил однопартийцев за преданность общему делу. «В соответствии с уставом партии президиум „Справедливой России — За правду“ накануне рекомендовал продлить мои полномочия в качестве председателя совета регионального отделения. Мою кандидатуру единогласно поддержали и делегаты конференции», — написал Максим Лазарев. По словам партийного лидера, кроме официальных процедур, на региональной конференции обсуждались итоги деятельности в 2021 году и планы на следующий период. Руководители местных отделений и активисты-эсеры, были отмечены благодарственными письмами руководства партии. Ранее URA.RU рассказывало, что Максим Лазарев баллотировался в Государственную думу РФ на сентябрьских выборах, представляя регион по одномандатному округу. По партийным спискам от объединенного округа в группе кандидатов действующий депутат заксобрания ЯНАО шел лишь четвертым, что автоматически лишало его шансов на мандат в федеральном парламенте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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