Эсеры ЯНАО переизбрали главу реготделения

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» единогласно поддержали кандидатуру Максима Лазарева на посту руководителя. Избранный глава реготделения на своей странице в Instagram поблагодарил однопартийцев за преданность общему делу.
«В соответствии с уставом партии президиум „Справедливой России — За правду“ накануне рекомендовал продлить мои полномочия в качестве председателя совета регионального отделения. Мою кандидатуру единогласно поддержали и делегаты конференции», — написал Максим Лазарев.
По словам партийного лидера, кроме официальных процедур, на региональной конференции обсуждались итоги деятельности в 2021 году и планы на следующий период. Руководители местных отделений и активисты-эсеры, были отмечены благодарственными письмами руководства партии.
Ранее URA.RU рассказывало, что Максим Лазарев баллотировался в Государственную думу РФ на сентябрьских выборах, представляя регион по одномандатному округу. По партийным спискам от объединенного округа в группе кандидатов действующий депутат заксобрания ЯНАО шел лишь четвертым, что автоматически лишало его шансов на мандат в федеральном парламенте.
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» единогласно поддержали кандидатуру Максима Лазарева на посту руководителя. Избранный глава реготделения на своей странице в Instagram поблагодарил однопартийцев за преданность общему делу. «В соответствии с уставом партии президиум „Справедливой России — За правду“ накануне рекомендовал продлить мои полномочия в качестве председателя совета регионального отделения. Мою кандидатуру единогласно поддержали и делегаты конференции», — написал Максим Лазарев. По словам партийного лидера, кроме официальных процедур, на региональной конференции обсуждались итоги деятельности в 2021 году и планы на следующий период. Руководители местных отделений и активисты-эсеры, были отмечены благодарственными письмами руководства партии. Ранее URA.RU рассказывало, что Максим Лазарев баллотировался в Государственную думу РФ на сентябрьских выборах, представляя регион по одномандатному округу. По партийным спискам от объединенного округа в группе кандидатов действующий депутат заксобрания ЯНАО шел лишь четвертым, что автоматически лишало его шансов на мандат в федеральном парламенте.