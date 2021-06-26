Глава реготделения СР в ЯНАО Максим Лазарев в списке идет лишь четвертым Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер ямальского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев вошел в список кандидатов в Госдуму РФ по объеденной группе №11 — Архангельской области, Республике Коми, НАО и ЯНАО. Соответствующее решение было принято на всероссийском съезде партии. Трансляция велась на канале СР в YouTube.

«Региональная группа номер 11. Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Ирина Александровна Чиркова, Татьяна Алексеевна Саладина, Олег Витальевич Черненко, Максим Николаевич Лазарев, Наталья Петровна Лысакова, Александр Юрьевич Степанов, Дмитрий Анатольевич Беляев, Николай Николаевич Пархоменко», — зачитал списки председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Лидер списка — член Центрального совета СР Ирина Чиркова, вторым номером идет депутат госсовета Республики Коми Татьяна Саладина, замыкает тройку представитель архангельского реготделения партии Олег Черненко. Таким образом, как сообщалось ранее, эсеры ЯНАО не смогут попасть в Госдуму по партийному списку.

«Как одномандатник Лазарев имеет больше шансов, чем в списке, но здесь против него играет административный ресурс единоросса Дмитрия Погорелого и популярность ЛДПР-овца Ивана Вершинина. Коммунистка Елена Кукушкина — вот, пожалуй, достойный Лазарева уровень борьбы: по их пикировкам в заксобрании это уже было заметно», — рассказали URA.RU собеседники в политических кругах ЯНАО.

Подобная схема уже была отработана эсерами в 2016 году и показала, что партия считает Ямал слабым в электоральном плане. Узнаваемость у окружной ячейки не такая, чтобы хоть на что-то рассчитывать за пределами региона.

Получить оперативный комментарий по утвержденным спискам в пресс-службе «Справедливой России» URA.RU не удалось. На направленный представителям партии запрос ответ пока не поступил.