11 декабря 2021
10 декабря 2021

Прилетевших из-за границы пермяков ждет 14-дневный карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезжих будут помещать в обсерватор на 40 коек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермяков которые прилетели из-за границы будут помещать на 14-дневный карантин. Это каснется граждан, прилетевших из ЮАР, Египта, Великобритании и Гонконга. Такие меры вводятся в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

«С 13 деабря граждане прибывающие из стран граничиащих с ЮАР, ЮАР, Египта, Великобритании и Гонконга будут помещены в обсерватор на 14 дней», — сообщили в министерстве. Помещать будут как граждан из указанных стран, так тех, кто ненадолго туда въезжал.

В карантин приезжих будут помещать в обсерватор на 40 коек при городской клинической больнице №4. При нехватке коек будут приниматься дополнительные меры по необходимости, также заявили в минздраве.

Ранее из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для приезжающих в страну из ЮАР. Через несколько дней власти заявили, что вирус обнаружен у 16 россиян, прибывших из Южной Африканской республики.

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Пермяков которые прилетели из-за границы будут помещать на 14-дневный карантин. Это каснется граждан, прилетевших из ЮАР, Египта, Великобритании и Гонконга. Такие меры вводятся в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого минздрава. «С 13 деабря граждане прибывающие из стран граничиащих с ЮАР, ЮАР, Египта, Великобритании и Гонконга будут помещены в обсерватор на 14 дней», — сообщили в министерстве. Помещать будут как граждан из указанных стран, так тех, кто ненадолго туда въезжал. В карантин приезжих будут помещать в обсерватор на 40 коек при городской клинической больнице №4. При нехватке коек будут приниматься дополнительные меры по необходимости, также заявили в минздраве. Ранее из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для приезжающих в страну из ЮАР. Через несколько дней власти заявили, что вирус обнаружен у 16 россиян, прибывших из Южной Африканской республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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