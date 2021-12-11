В Кургане депутат-герой мемов помог школе моющими средствами

Артем Исламов побывал в школе №18 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский депутат Артем Исламов, который стал героем мемов после использования «Фотошопа» в отчетах, помог школе моющими средствами. Об этом депутат рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Вместе с депутатом Татьяной Федоровой посетили школу № 18 микрорайона Тополя. Удалось узнать проблемные вопросы, среди которых центральное место занимает процесс объединения с 23 школой, которая находится в микрорайоне Увал.[…]Принято решение оказать помощь в праздновании Нового года. В завершении встречи оказали материальную помощь школе — передали моющие средства, которые являются так необходимыми расходниками в текущей эпидобстановке», — написал Артем Исламов на своей странице во «ВКонтакте».

Исламов и Федорова пообщались с коллективом школы №18, познакомились с новым руководителем объединенных школ. По словам Исламова, у руководства школы есть вопросы, которые депутаты помогут решить «собственными усилиями и путем прямого взаимодействия с администрацией города Кургана».

Ранее URA.RU писало, что депутат Кургана, делавший отчеты в «Фотошопе», стал героем мемов. Курганцы заподозрили Артема Исламова в том, что он использовал «Фотошоп» в отчетах о проделанной работе, которые размещал в соцсети. Пользователи соцсетей создали фотожабы с депутатом, его высмеял телеведущий Иван Ургант, а писатель Сергей Минаев поддержал депутата в youtube-шоу «Минаев Live».