11 декабря 2021
10 декабря 2021

В Кургане депутат-герой мемов помог школе моющими средствами

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, портрет, исламов артем
Артем Исламов побывал в школе №18 Фото:

Курганский депутат Артем Исламов, который стал героем мемов после использования «Фотошопа» в отчетах, помог школе моющими средствами. Об этом депутат рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Вместе с депутатом Татьяной Федоровой посетили школу № 18 микрорайона Тополя. Удалось узнать проблемные вопросы, среди которых центральное место занимает процесс объединения с 23 школой, которая находится в микрорайоне Увал.[…]Принято решение оказать помощь в праздновании Нового года. В завершении встречи оказали материальную помощь школе — передали моющие средства, которые являются так необходимыми расходниками в текущей эпидобстановке», — написал Артем Исламов на своей странице во «ВКонтакте».

Исламов и Федорова пообщались с коллективом школы №18, познакомились с новым руководителем объединенных школ. По словам Исламова, у руководства школы есть вопросы, которые депутаты помогут решить «собственными усилиями и путем прямого взаимодействия с администрацией города Кургана».

Ранее URA.RU писало, что депутат Кургана, делавший отчеты в «Фотошопе», стал героем мемов. Курганцы заподозрили Артема Исламова в том, что он использовал «Фотошоп» в отчетах о проделанной работе, которые размещал в соцсети. Пользователи соцсетей создали фотожабы с депутатом, его высмеял телеведущий Иван Ургант, а писатель Сергей Минаев поддержал депутата в youtube-шоу «Минаев Live».

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Курганский депутат Артем Исламов, который стал героем мемов после использования «Фотошопа» в отчетах, помог школе моющими средствами. Об этом депутат рассказал на своей странице во «ВКонтакте». «Вместе с депутатом Татьяной Федоровой посетили школу № 18 микрорайона Тополя. Удалось узнать проблемные вопросы, среди которых центральное место занимает процесс объединения с 23 школой, которая находится в микрорайоне Увал.[…]Принято решение оказать помощь в праздновании Нового года. В завершении встречи оказали материальную помощь школе — передали моющие средства, которые являются так необходимыми расходниками в текущей эпидобстановке», — написал Артем Исламов на своей странице во «ВКонтакте». Исламов и Федорова пообщались с коллективом школы №18, познакомились с новым руководителем объединенных школ. По словам Исламова, у руководства школы есть вопросы, которые депутаты помогут решить «собственными усилиями и путем прямого взаимодействия с администрацией города Кургана». Ранее URA.RU писало, что депутат Кургана, делавший отчеты в «Фотошопе», стал героем мемов. Курганцы заподозрили Артема Исламова в том, что он использовал «Фотошоп» в отчетах о проделанной работе, которые размещал в соцсети. Пользователи соцсетей создали фотожабы с депутатом, его высмеял телеведущий Иван Ургант, а писатель Сергей Минаев поддержал депутата в youtube-шоу «Минаев Live».
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