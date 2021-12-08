Своим мнением Сергей Минаев поделился в youtube-шоу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев поддержал депутата гордумы Кургана Артема Исламова, которого горожане заподозрили в том, что он использовал «Фотошоп» в отчетах в соцсетях. Минаев в youtube-шоу «Минаев Live» назвал Исламова «человеком с фантазией» и предложил ему стать блогером.

«Артем, я с вами, абсолютно. Я сам, нет-нет, да и люблю *** [приврать]. Но не надо этого бояться, потому что таким образом, я, например, стал писателем. Может и вы станете писателем. <…> Вы просто человек с фантазией», — рассказал Минаев.

Писатель, в шутку, предложил ему завести блог «Артем Исламов изменяет мир», так как в мире много плохих локаций, «куда себя можно прифотошопить». Благодаря этому, по мнению Минаева, Исламов станет «нормальным ютубером». Писатель считает, что депутаты совершают много ошибок, поэтому лучше, чтобы они ничего не делали, а «фотошопили себя к результатам чьего-то труда», так как это будет для всех безопаснее.

По мнению пользователей соцсетей, фотографии из отчетов Артема Исламова, которые он опубликовал в своих аккаунтах в конце ноября, выглядели неестественно. Позже депутат прикрепил настоящие фотографии с места, указанного в отчете. По этому поводу подписчики сообщества «Лентач» сделали фотожабы с депутатом, а телеведущий Иван Ургант высмеял в своем шоу ситуацию, которую произошла с депутатом. Сам Исламов считает, что люди могут делать мемы с ним, если это занятие их развлекает.