Кураев: в гимназию Серпухова, где был взрыв, брали детей богатых

13 декабря 2021 в 20:29 Размер текста - 17 +

В православной гимназии родители подписывали договора на пожертвования Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв Обучение в православной гимназии в Серпухове, где утром, 13 декабря, произошел взрыв, было платным. Процедура отбора пожертвований по договору была установлена администрацией заведения несмотря на государственное финансирование, рассказал один из родителей, собиравшийся отдать в школу своего ребенка. Его слова в собственном блоге приводит российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев. «Повезло, что не отдал в эту гимназию своего ребенка пять лет назад. Обучение в школе платное, то есть брали только детей богатых родителей. Льготы полагались лишь детям священнослужителей. Кроме того, при наборе детей в первый класс устраивали экзамены, а значит, для более слабых детей места в школе не находилось. И какому христианству там научат при таком подходе?» — цитирует Кураев слова одного из родителей. Утром, 13 декабря, бывший ученик православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре Владислав Стружеников устроил взрыв на территории религиозного учреждения. Как рассказали URA.RU однокашники Владислава, у него были постоянные конфликты с преподавательским составом гимназии. Судя по информации на официальном сайте гимназии, с родителями учеников подписывается договор на пожертвование. Также при поступлении первоклассники должны были пройти собеседование, в ходе которого оценивался определенный уровень их знаний. Непрошедшие собеседование в школу попасть не могли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обучение в православной гимназии в Серпухове, где утром, 13 декабря, произошел взрыв, было платным. Процедура отбора пожертвований по договору была установлена администрацией заведения несмотря на государственное финансирование, рассказал один из родителей, собиравшийся отдать в школу своего ребенка. Его слова в собственном блоге приводит российский религиозный и общественный деятель Андрей Кураев. «Повезло, что не отдал в эту гимназию своего ребенка пять лет назад. Обучение в школе платное, то есть брали только детей богатых родителей. Льготы полагались лишь детям священнослужителей. Кроме того, при наборе детей в первый класс устраивали экзамены, а значит, для более слабых детей места в школе не находилось. И какому христианству там научат при таком подходе?» — цитирует Кураев слова одного из родителей. Утром, 13 декабря, бывший ученик православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре Владислав Стружеников устроил взрыв на территории религиозного учреждения. Как рассказали URA.RU однокашники Владислава, у него были постоянные конфликты с преподавательским составом гимназии. Судя по информации на официальном сайте гимназии, с родителями учеников подписывается договор на пожертвование. Также при поступлении первоклассники должны были пройти собеседование, в ходе которого оценивался определенный уровень их знаний. Непрошедшие собеседование в школу попасть не могли.