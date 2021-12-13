Умер режиссер Сергей Соловьев

В возрасте 77 лет скончался кинорежиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщили источники СМИ.
«Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», — приводит ТАСС слова источника.
Сергей Соловьев родился в 1944 году, в Карело-Финской ССР. Закончил ВГИК. Снял такие фильмы как «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Тюремный романс», «Анна Каренина» и другие.
В возрасте 77 лет скончался кинорежиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщили источники СМИ. «Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», — приводит ТАСС слова источника. Сергей Соловьев родился в 1944 году, в Карело-Финской ССР. Закончил ВГИК. Снял такие фильмы как «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Тюремный романс», «Анна Каренина» и другие.