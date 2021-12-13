Умер режиссер Сергей Соловьев

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Похороны Егора Перепелкина, погибшего в Керчи во время теракта. Челябинск, горе, скорбь, церковная свеча
Сергею Соловьеву было 77 лет Фото:

В возрасте 77 лет скончался кинорежиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщили источники СМИ.

«Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», — приводит ТАСС слова источника.

Сергей Соловьев родился в 1944 году, в Карело-Финской ССР. Закончил ВГИК. Снял такие фильмы как «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Тюремный романс», «Анна Каренина» и другие.

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В возрасте 77 лет скончался кинорежиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщили источники СМИ. «Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», — приводит ТАСС слова источника. Сергей Соловьев родился в 1944 году, в Карело-Финской ССР. Закончил ВГИК. Снял такие фильмы как «Станционный смотритель», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Тюремный романс», «Анна Каренина» и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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