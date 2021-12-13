Путин призвал британского премьера остановить расширение НАТО

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин пообещал, что Россия предоставит проекты документа о прекращении расширения НАТО на восток Фото:

Активное военное освоение территории Украины странами НАТО создает прямую угрозу безопасности России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава британского правительства выразил обеспокоенность «масштабными передвижениями» российских войск у границы Украины.

«Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного „освоения“ территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России. С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток», — кратко приводит телефонный разговор Путина и Джонсона официальный сайт Кремля.

Президент РФ, в частности, указал на дискриминацию русскоязычного населения на Украине, а также на срыв Минских соглашений. По его словам, Киев намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, украинские военные используют запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники.

Путин пообещал, что Москва предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение альянса на восток. Лидеры России и Великобритании условились продолжить обсуждение этого вопроса по различным каналам.

Ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. Основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена в декабре, сообщает RT.

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Активное военное освоение территории Украины странами НАТО создает прямую угрозу безопасности России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава британского правительства выразил обеспокоенность «масштабными передвижениями» российских войск у границы Украины. «Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного „освоения“ территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России. С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток», — кратко приводит телефонный разговор Путина и Джонсона официальный сайт Кремля. Президент РФ, в частности, указал на дискриминацию русскоязычного населения на Украине, а также на срыв Минских соглашений. По его словам, Киев намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, украинские военные используют запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Путин пообещал, что Москва предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение альянса на восток. Лидеры России и Великобритании условились продолжить обсуждение этого вопроса по различным каналам. Ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. Основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена в декабре, сообщает RT.
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