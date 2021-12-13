Путин призвал британского премьера остановить расширение НАТО

13 декабря 2021 в 21:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал, что Россия предоставит проекты документа о прекращении расширения НАТО на восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU Активное военное освоение территории Украины странами НАТО создает прямую угрозу безопасности России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава британского правительства выразил обеспокоенность «масштабными передвижениями» российских войск у границы Украины. «Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного „освоения“ территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России. С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток», — кратко приводит телефонный разговор Путина и Джонсона официальный сайт Кремля. Президент РФ, в частности, указал на дискриминацию русскоязычного населения на Украине, а также на срыв Минских соглашений. По его словам, Киев намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, украинские военные используют запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Путин пообещал, что Москва предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение альянса на восток. Лидеры России и Великобритании условились продолжить обсуждение этого вопроса по различным каналам. Ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. Основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена в декабре, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Активное военное освоение территории Украины странами НАТО создает прямую угрозу безопасности России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава британского правительства выразил обеспокоенность «масштабными передвижениями» российских войск у границы Украины. «Подчеркнуто, что все это происходит на фоне активного военного „освоения“ территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России. С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток», — кратко приводит телефонный разговор Путина и Джонсона официальный сайт Кремля. Президент РФ, в частности, указал на дискриминацию русскоязычного населения на Украине, а также на срыв Минских соглашений. По его словам, Киев намеренно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, украинские военные используют запрещенные Минскими соглашениями тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Путин пообещал, что Москва предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение альянса на восток. Лидеры России и Великобритании условились продолжить обсуждение этого вопроса по различным каналам. Ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. Основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена в декабре, сообщает RT.