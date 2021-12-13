Клиентам бара в Петербурге показывают рекламу о вреде алкоголя

13 декабря 2021 в 23:07 Размер текста - 17 +

Видеоролик, который транслировали в баре, рассказывал о воздействии алкоголя на органы человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU В одном из баров Санкт-Петербурга посетителям демонстрируют видеоролики о вреде алкоголя. На это обратили внимание блогеры Юрий Кузнецов и Иван Медведев, которые решили посетить заведение вечером пятницы. Фрагмент видеоролика о вреде алкоголя они выложили в своих социальных сетях. «Юрий очень негодует. Ему показывают антиалкогольную рекламу в баре», — написал в сторис в своем instagram-аккаунте Иван Медведев. Выяснилось, что видеоролики о вреде алкоголя были взяты с youtube-канала «Человек разумный». Он был создан 2 декабря 2021 года. На youtube-канале выложены видео о том, как алкоголь влияет на различные органы: пищевод, желудок, сердце и мозг. Только один из них — о воздействии алкоголя на поджелудочную железу — набрал более 200 просмотров. На ситуацию также обратил внимание telegram-канал «Mash на Мойке». Подписчики ресурса в комментариях к записи разделились на два лагеря. Некоторые не увидели ничего плохого в том, что в баре транслируются ролики о вреде алкоголя. Они выступили за здоровый образ жизни и отметили, что спиртное стоит употребляться в умеренных количествах. Другие выступили против подобных трансляций и заявили, что такой контент ограничивает их личный выбор. Instagram @ivan_vodka_medved Instagram @ivan_vodka_medved Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В одном из баров Санкт-Петербурга посетителям демонстрируют видеоролики о вреде алкоголя. На это обратили внимание блогеры Юрий Кузнецов и Иван Медведев, которые решили посетить заведение вечером пятницы. Фрагмент видеоролика о вреде алкоголя они выложили в своих социальных сетях. «Юрий очень негодует. Ему показывают антиалкогольную рекламу в баре», — написал в сторис в своем instagram-аккаунте Иван Медведев. Выяснилось, что видеоролики о вреде алкоголя были взяты с youtube-канала «Человек разумный». Он был создан 2 декабря 2021 года. На youtube-канале выложены видео о том, как алкоголь влияет на различные органы: пищевод, желудок, сердце и мозг. Только один из них — о воздействии алкоголя на поджелудочную железу — набрал более 200 просмотров. На ситуацию также обратил внимание telegram-канал «Mash на Мойке». Подписчики ресурса в комментариях к записи разделились на два лагеря. Некоторые не увидели ничего плохого в том, что в баре транслируются ролики о вреде алкоголя. Они выступили за здоровый образ жизни и отметили, что спиртное стоит употребляться в умеренных количествах. Другие выступили против подобных трансляций и заявили, что такой контент ограничивает их личный выбор.