13 декабря 2021

В Белом доме заявили о намерениях разместить войска на Украине

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Джен Псаки отметила, что США стараются решить проблемы РФ и Украины путем дипломатии Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

США планируют дополнительно разместить войска на восточном фланге НАТО на случай нападения России на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие [в регионе], нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры [США] рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», — ответила на вопрос Джен Псаки на вопрос журналиста о планах направления американских войск на восточный фланг НАТО, передает «Интерфакс».

Она отметила, что США продолжает стараться урегулировать разногласия России и Украины с помощью дипломатии. Пресс-секретарь напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая во вторник должна направиться в Москву для проведения дальнейших переговоров о ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что желает лично встретиться с американским главой Джо Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов будет невозможна, пока российские войска не отступят от границ Украины. Путин заявил о прямой угрозе НАТО из-за активного военного освоения Украины.

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США планируют дополнительно разместить войска на восточном фланге НАТО на случай нападения России на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие [в регионе], нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры [США] рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», — ответила на вопрос Джен Псаки на вопрос журналиста о планах направления американских войск на восточный фланг НАТО, передает «Интерфакс». Она отметила, что США продолжает стараться урегулировать разногласия России и Украины с помощью дипломатии. Пресс-секретарь напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая во вторник должна направиться в Москву для проведения дальнейших переговоров о ситуации на Украине. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что желает лично встретиться с американским главой Джо Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов будет невозможна, пока российские войска не отступят от границ Украины. Путин заявил о прямой угрозе НАТО из-за активного военного освоения Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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