В Белом доме заявили о намерениях разместить войска на Украине

США планируют дополнительно разместить войска на восточном фланге НАТО на случай нападения России на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие [в регионе], нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры [США] рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», — ответила на вопрос Джен Псаки на вопрос журналиста о планах направления американских войск на восточный фланг НАТО, передает «Интерфакс».
Она отметила, что США продолжает стараться урегулировать разногласия России и Украины с помощью дипломатии. Пресс-секретарь напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая во вторник должна направиться в Москву для проведения дальнейших переговоров о ситуации на Украине.
США планируют дополнительно разместить войска на восточном фланге НАТО на случай нападения России на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие [в регионе], нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры [США] рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», — ответила на вопрос Джен Псаки на вопрос журналиста о планах направления американских войск на восточный фланг НАТО, передает «Интерфакс». Она отметила, что США продолжает стараться урегулировать разногласия России и Украины с помощью дипломатии. Пресс-секретарь напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая во вторник должна направиться в Москву для проведения дальнейших переговоров о ситуации на Украине. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что желает лично встретиться с американским главой Джо Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президентов будет невозможна, пока российские войска не отступят от границ Украины. Путин заявил о прямой угрозе НАТО из-за активного военного освоения Украины.