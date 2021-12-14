ПФР и Центробанк придумали пенсионерам защиту от мошенников

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Деревня Корзуновка Ачитского района Свердловской области, ноутбук, интернет, быт, домашняя обстановка, вшивкова елена
Взаимная работа ПФР и ЦБ нацелена на обучении пожилых людей финансовой и цифровой грамотности Фото:

Центробанк и Пенсионный фонд России совместно обучат людей финансовой и цифровой грамотности. В частности, организации помогут пенсионерам защититься от телефонного мошенничества.

«В рамках сотрудничества планируется объединить усилия двух организаций по защите от мошенников людей пенсионного и предпенсионного возраста, развить у них навыки использования цифровых технологий», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ПФР. Банк России уделит приоритетное внимание безопасному использованию финансовых услуг пожилыми гражданами.

Ранее сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ для обмана россиян через интернет. В Сбербанке выделяют новый тренд на кибермошенничество, в котором злоумышленники заставляют своих жертв продавать свою недвижимость. Для решения проблем с мошенничеством Минцифры собираются ввести штрафы для сотовых операторов, которые принимают на себя звонки злоумышленников, а в ЦБ РФ предложили определить сумму, обязательную к возврату гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. В начале декабря URA.RU помогло остановить мошенников, которые обманывали пожилых граждан под видом электриков.

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Центробанк и Пенсионный фонд России совместно обучат людей финансовой и цифровой грамотности. В частности, организации помогут пенсионерам защититься от телефонного мошенничества. «В рамках сотрудничества планируется объединить усилия двух организаций по защите от мошенников людей пенсионного и предпенсионного возраста, развить у них навыки использования цифровых технологий», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ПФР. Банк России уделит приоритетное внимание безопасному использованию финансовых услуг пожилыми гражданами. Ранее сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ для обмана россиян через интернет. В Сбербанке выделяют новый тренд на кибермошенничество, в котором злоумышленники заставляют своих жертв продавать свою недвижимость. Для решения проблем с мошенничеством Минцифры собираются ввести штрафы для сотовых операторов, которые принимают на себя звонки злоумышленников, а в ЦБ РФ предложили определить сумму, обязательную к возврату гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. В начале декабря URA.RU помогло остановить мошенников, которые обманывали пожилых граждан под видом электриков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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