ПФР и Центробанк придумали пенсионерам защиту от мошенников

Взаимная работа ПФР и ЦБ нацелена на обучении пожилых людей финансовой и цифровой грамотности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк и Пенсионный фонд России совместно обучат людей финансовой и цифровой грамотности. В частности, организации помогут пенсионерам защититься от телефонного мошенничества.

«В рамках сотрудничества планируется объединить усилия двух организаций по защите от мошенников людей пенсионного и предпенсионного возраста, развить у них навыки использования цифровых технологий», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ПФР. Банк России уделит приоритетное внимание безопасному использованию финансовых услуг пожилыми гражданами.

Ранее сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ для обмана россиян через интернет. В Сбербанке выделяют новый тренд на кибермошенничество, в котором злоумышленники заставляют своих жертв продавать свою недвижимость. Для решения проблем с мошенничеством Минцифры собираются ввести штрафы для сотовых операторов, которые принимают на себя звонки злоумышленников, а в ЦБ РФ предложили определить сумму, обязательную к возврату гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. В начале декабря URA.RU помогло остановить мошенников, которые обманывали пожилых граждан под видом электриков.