Сбер сообщил о риске лишиться жилья из-за нового мошенничества

02 декабря 2021 в 15:54 Размер текста - 17 +

В России мошенники заставляют жертв продавать квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России появились мошенники, которые заставляют своих жертв не только брать в долг деньги у банков, но и продавать недвижимость. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. «Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание, это воздействия [мошенников] на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость», — отметил он на форуме AntiFraud Russia. Слова эксперта приводит РИА «Новости». Таким образом, если раньше после взаимодействия с мошенниками россияне оставались с кредитами, то теперь люди могут лишиться жилья, в том числе единственного. Велигодский отметил, что пока непонятно, что можно сделать с этим опасным трендом. Ранее стало известно, что кибермошенники в третьем квартале этого года похитили со счетов граждан 3,2 млрд рублей, уточняет Nation News. Такую информацию сообщил Банк России. Таким образом, их активность увеличилась почти в полтора раза, заявляют VSE42.Ru. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России появились мошенники, которые заставляют своих жертв не только брать в долг деньги у банков, но и продавать недвижимость. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. «Новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание, это воздействия [мошенников] на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость», — отметил он на форуме AntiFraud Russia. Слова эксперта приводит РИА «Новости». Таким образом, если раньше после взаимодействия с мошенниками россияне оставались с кредитами, то теперь люди могут лишиться жилья, в том числе единственного. Велигодский отметил, что пока непонятно, что можно сделать с этим опасным трендом. Ранее стало известно, что кибермошенники в третьем квартале этого года похитили со счетов граждан 3,2 млрд рублей, уточняет Nation News. Такую информацию сообщил Банк России. Таким образом, их активность увеличилась почти в полтора раза, заявляют VSE42.Ru.