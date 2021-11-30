Лжеэлектрики зарабатывают на пенсионерах десятки миллионов Фото: Вадим Ахметов URA.RU

Усилиями URA.RU рекрутинговая компания ООО «Премьер», через которую обкрадывающие пенсионеров свердловские лжеэлектрики вербуют в свою секту сотрудников, будет заблокирована на ресурсе по поиску работы HeadHunter. Об этом агентству рассказала руководитель пресс-службы уральского офиса компании Анна Осипова.

«После жалобы журналистов URA.RU и изучения предоставленных сведений специалисты hh.ru провели проверку и приняли решение заблокировать данную компанию на сайте как потенциально недобросовестного работодателя. Внутренняя политика hh.ru не позволяет раскрывать детали проверки, однако блокировка будет осуществлена в течение декабря 2021 года», — пояснила Анна Осипова.

Ранее URA.RU провело расследование о деятельности секты лжеэлектриков, которая уже несколько лет обманывает пенсионеров в Екатеринбурге, Перми и Калининграде. Заработки мошенников в одной только в Свердловской области исчисляются десятками миллионов рублей ежегодно. Несмотря на начатую полицией доследственную проверку сектанты продолжают работать и, судя по всему, ничего не боятся. Свою деятельность мошенники ведут не опасаясь проверок, работая под несколькими юридическими лицами, с жертвами заключаются договора.