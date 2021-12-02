Власти РФ готовят наказание операторам за звонки мошенников

02 декабря 2021 в 18:44 Размер текста - 17 +

Девять из десяти звонков мошенников происходят с подменой номера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В РФ работают над проблемой телефонных мошенников — в частности, Минцифры хочет ввести административное наказание для операторов, которые принимают в свою систему вызовы, которые совершают недобросовестные граждане с измененных номеров. На это указал директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства России Владимир Бенгин на форуме AntiFraud Russia. «Прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые „приземляют“ у себя вызов. Они становятся соучастниками мошенничества. Для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера», — передает его слова РИА «Новости». Специалист также отметил, что каждый двадцатый вызов с неизвестного номера — это звонок мошенника. При этом 90% из них — банковское мошенничество (когда мошенник представляется работником финансовой организации и сообщает об угрозе мошеннических действий со счетом абонента, в результате граждане остаются без денег, — прим. ред.). По словам Бенгина, девять из десяти звонков происходят с подменой номера. Ранее стало известно о том, что в России появились мошенники, которые заставляют своих жертв не только брать в долг деньги у банков, но и продавать недвижимость. Таким образом, жертва вместе с кредитом все чаще закладывает или продает недвижимость, уточняет «Федеральное агентство новостей». Данный способ мошенничества стремительно набирает популярность у преступников, передает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В РФ работают над проблемой телефонных мошенников — в частности, Минцифры хочет ввести административное наказание для операторов, которые принимают в свою систему вызовы, которые совершают недобросовестные граждане с измененных номеров. На это указал директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства России Владимир Бенгин на форуме AntiFraud Russia. «Прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые „приземляют“ у себя вызов. Они становятся соучастниками мошенничества. Для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера», — передает его слова РИА «Новости». Специалист также отметил, что каждый двадцатый вызов с неизвестного номера — это звонок мошенника. При этом 90% из них — банковское мошенничество (когда мошенник представляется работником финансовой организации и сообщает об угрозе мошеннических действий со счетом абонента, в результате граждане остаются без денег, — прим. ред.). По словам Бенгина, девять из десяти звонков происходят с подменой номера. Ранее стало известно о том, что в России появились мошенники, которые заставляют своих жертв не только брать в долг деньги у банков, но и продавать недвижимость. Таким образом, жертва вместе с кредитом все чаще закладывает или продает недвижимость, уточняет «Федеральное агентство новостей». Данный способ мошенничества стремительно набирает популярность у преступников, передает «Царьград».