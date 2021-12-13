В Курганской области резко подорожали стройматериалы

Цены на стройматериалы в Курганской области выросли на 50% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рост цен на строительные материалы в Курганской области в ноябре 2021 года составил 48%. Годом ранее этот показатель достигал лишь 5,2%. Такие данные приводятся в информации регионального отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Рост цен на строительные материалы в Курганской области составил в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года 48,1%. При этом в октябре 2021 года показатель был 49,4%, в сентябре — 53%, в августе — 53,6%», — говорится в таблице «Основные показатели инфляции».

В отчете курганского отделения Центробанка по итогам октября говорилось, что темпы подорожания стройматериалов снизились в связи с введенными в России экспортными пошлинами на древесину и металл. Это повлияло на восстановление предложения на внутреннем рынке. Также на снижении цен отразилось сокращение спроса на строительные материалы: на металлочерепицу и древесно-стружечные плиты.

URA.RU сообщало, что цены в Курганской области растут быстрее, чем в соседних регионах. Годовая инфляция в Курганской области достигла в октябре 9,33%. Это значительно выше, чем в других регионах УрФО и в целом по стране.