13 декабря 2021
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10 декабря 2021

В Курганской области резко подорожали стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, стройматериалы, стройка
Цены на стройматериалы в Курганской области выросли на 50% Фото:

Рост цен на строительные материалы в Курганской области в ноябре 2021 года составил 48%. Годом ранее этот показатель достигал лишь 5,2%. Такие данные приводятся в информации регионального отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ.

«Рост цен на строительные материалы в Курганской области составил в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года 48,1%. При этом в октябре 2021 года показатель был 49,4%, в сентябре — 53%, в августе — 53,6%», — говорится в таблице «Основные показатели инфляции».

В отчете курганского отделения Центробанка по итогам октября говорилось, что темпы подорожания стройматериалов снизились в связи с введенными в России экспортными пошлинами на древесину и металл. Это повлияло на восстановление предложения на внутреннем рынке. Также на снижении цен отразилось сокращение спроса на строительные материалы: на металлочерепицу и древесно-стружечные плиты.

URA.RU сообщало, что цены в Курганской области растут быстрее, чем в соседних регионах. Годовая инфляция в Курганской области достигла в октябре 9,33%. Это значительно выше, чем в других регионах УрФО и в целом по стране.

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Рост цен на строительные материалы в Курганской области в ноябре 2021 года составил 48%. Годом ранее этот показатель достигал лишь 5,2%. Такие данные приводятся в информации регионального отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ. «Рост цен на строительные материалы в Курганской области составил в ноябре 2021 года к ноябрю 2020 года 48,1%. При этом в октябре 2021 года показатель был 49,4%, в сентябре — 53%, в августе — 53,6%», — говорится в таблице «Основные показатели инфляции». В отчете курганского отделения Центробанка по итогам октября говорилось, что темпы подорожания стройматериалов снизились в связи с введенными в России экспортными пошлинами на древесину и металл. Это повлияло на восстановление предложения на внутреннем рынке. Также на снижении цен отразилось сокращение спроса на строительные материалы: на металлочерепицу и древесно-стружечные плиты. URA.RU сообщало, что цены в Курганской области растут быстрее, чем в соседних регионах. Годовая инфляция в Курганской области достигла в октябре 9,33%. Это значительно выше, чем в других регионах УрФО и в целом по стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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