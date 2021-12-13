13 декабря 2021
12 декабря 2021

В поликлинике Челябинска сгорел кабинет УЗИ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, пожарные, чс
Специалистам МЧС предстоит выяснить причину пожара (фото из архива) Фото:

В клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета в Челябинске на улице Черкасской 14 декабря произошел пожар. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, горел один из кабинетов УЗИ и пациентов пришлось экстренно эвакуировать на улицу.

«Вызов на пожар поступил в клинику ЮУГМУ. Горело оборудование в кабинете УЗИ. Из здания эвакуированы 140 человек. В 9:45 возгорание было ликвидировано», — заявили URA.RU в ГУ МЧС области.

В ведомстве отметили, что пострадавших от пожара нет. Здание было проветрено. Поликлиника работает в штатном режиме. На место выехали специалисты ГУ МЧС для выяснения причин пожара. В минздраве региона URA.RU пообещали прокомментировать пожар позже.

Ранее в областной больнице №8 в Челябинске произошел пожар в подвале одного из корпусов. Спасателям также пришлось эвакуировать пациентов и сотрудников.

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В клинике Южно-Уральского государственного медуниверситета в Челябинске на улице Черкасской 14 декабря произошел пожар. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону, горел один из кабинетов УЗИ и пациентов пришлось экстренно эвакуировать на улицу. «Вызов на пожар поступил в клинику ЮУГМУ. Горело оборудование в кабинете УЗИ. Из здания эвакуированы 140 человек. В 9:45 возгорание было ликвидировано», — заявили URA.RU в ГУ МЧС области. В ведомстве отметили, что пострадавших от пожара нет. Здание было проветрено. Поликлиника работает в штатном режиме. На место выехали специалисты ГУ МЧС для выяснения причин пожара. В минздраве региона URA.RU пообещали прокомментировать пожар позже. Ранее в областной больнице №8 в Челябинске произошел пожар в подвале одного из корпусов. Спасателям также пришлось эвакуировать пациентов и сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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