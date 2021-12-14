14 декабря 2021

В мэрии Челябинска произошла громкая отставка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, куляшов максим
Бывший силовик Максим Куляшов покидает пост вице-мэра Челябинска Фото:

Вице-мэр Челябинска Максим Куляшов покидает свой пост после реконструкции Комсомольского проспекта, вызвавшей недовольство горожан и главы региона Алексея Текслера. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Последним рабочим днем Куляшова стало 15 декабря. Исполнять его обязанности временно будет вице-мэр Владимир Шамне», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

По данным ГИБДД, совокупность недочетов при ремонте проспекта спровоцировала увеличение числа ДТП, в том числе выросло количество пострадавших. В мэрии назвали претензии необоснованными, а приведенные данные некорректными: часть запланированных работ еще не выполнена, соответственно выводы преждевременны.

Однако в ходе прямой линии 8 декабря губернатор Алексей Текслер также выразил недовольство. При этом глава региона подчеркнул, что если негатив со стороны горожан и силовиков подтвердится дополнительными данными, то отставки в мэрии неизбежны.

Куляшов стал заместителем областного центра в декабре 2019 года. До этого он 15 лет прослужил в ГИБДД, выйдя в отставку по выслуге лет в звании полковника. До него должность «дорожного» вице-мэра долгое время занимал Владимир Алейников, также вынужденный уволиться из-за претензий к качеству его работы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вице-мэр Челябинска Максим Куляшов покидает свой пост после реконструкции Комсомольского проспекта, вызвавшей недовольство горожан и главы региона Алексея Текслера. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города. «Последним рабочим днем Куляшова стало 15 декабря. Исполнять его обязанности временно будет вице-мэр Владимир Шамне», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации. По данным ГИБДД, совокупность недочетов при ремонте проспекта спровоцировала увеличение числа ДТП, в том числе выросло количество пострадавших. В мэрии назвали претензии необоснованными, а приведенные данные некорректными: часть запланированных работ еще не выполнена, соответственно выводы преждевременны. Однако в ходе прямой линии 8 декабря губернатор Алексей Текслер также выразил недовольство. При этом глава региона подчеркнул, что если негатив со стороны горожан и силовиков подтвердится дополнительными данными, то отставки в мэрии неизбежны. Куляшов стал заместителем областного центра в декабре 2019 года. До этого он 15 лет прослужил в ГИБДД, выйдя в отставку по выслуге лет в звании полковника. До него должность «дорожного» вице-мэра долгое время занимал Владимир Алейников, также вынужденный уволиться из-за претензий к качеству его работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...