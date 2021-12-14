В мэрии Челябинска произошла громкая отставка

Бывший силовик Максим Куляшов покидает пост вице-мэра Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Челябинска Максим Куляшов покидает свой пост после реконструкции Комсомольского проспекта, вызвавшей недовольство горожан и главы региона Алексея Текслера. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Последним рабочим днем Куляшова стало 15 декабря. Исполнять его обязанности временно будет вице-мэр Владимир Шамне», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации.

По данным ГИБДД, совокупность недочетов при ремонте проспекта спровоцировала увеличение числа ДТП, в том числе выросло количество пострадавших. В мэрии назвали претензии необоснованными, а приведенные данные некорректными: часть запланированных работ еще не выполнена, соответственно выводы преждевременны.

Однако в ходе прямой линии 8 декабря губернатор Алексей Текслер также выразил недовольство. При этом глава региона подчеркнул, что если негатив со стороны горожан и силовиков подтвердится дополнительными данными, то отставки в мэрии неизбежны.

Куляшов стал заместителем областного центра в декабре 2019 года. До этого он 15 лет прослужил в ГИБДД, выйдя в отставку по выслуге лет в звании полковника. До него должность «дорожного» вице-мэра долгое время занимал Владимир Алейников, также вынужденный уволиться из-за претензий к качеству его работы.