Константина Носкова назначали мэром Верхней Салды в декабре 2020 годаФото: Владимир Жабриков
Глава Верхней Салды (Свердловская область) Константин Носков официально покидает пост. Его отставку на очередном заседании приняли городские депутаты, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации. О скорой смене мэра инсайдеры предупреждали еще в ноябре.
«Депутаты приняли отставку Константина Носкова с поста главы городского округа по собственному желанию. 14 декабря временно исполняющим полномочия главы городского округа назначен замглавы по управлению социальной сферой Игорь Сальников», — сообщили в пресс-службе мэрии. Сам Носков сбросил звонок корреспондента URA.RU. По неофициальной информации, теперь уже бывший мэр намерен вернуться на градообразующее предприятие «ВСМПО-Ависма», где до карьеры чиновника работал начальником цеха.
Вице-мэр Сальников считается основным кандидатом на место постоянного главы Верхней Салды. Его назначили в администрацию в середине ноября, а до этого он работал замглавы Ижевска по строительству. По слухам, Сальников уже проходил собеседование со свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым и последний был доволен кандидатом. Сам Чемезов факт встречи отрицал.
Глава Верхней Салды (Свердловская область) Константин Носков официально покидает пост. Его отставку на очередном заседании приняли городские депутаты, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации. О скорой смене мэра инсайдеры предупреждали еще в ноябре. «Депутаты приняли отставку Константина Носкова с поста главы городского округа по собственному желанию. 14 декабря временно исполняющим полномочия главы городского округа назначен замглавы по управлению социальной сферой Игорь Сальников», — сообщили в пресс-службе мэрии. Сам Носков сбросил звонок корреспондента URA.RU. По неофициальной информации, теперь уже бывший мэр намерен вернуться на градообразующее предприятие «ВСМПО-Ависма», где до карьеры чиновника работал начальником цеха. Вице-мэр Сальников считается основным кандидатом на место постоянного главы Верхней Салды. Его назначили в администрацию в середине ноября, а до этого он работал замглавы Ижевска по строительству. По слухам, Сальников уже проходил собеседование со свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым и последний был доволен кандидатом. Сам Чемезов факт встречи отрицал. Константин Носков был назначен мэром Верхней Салды в середине декабря 2020 года. Его называли управленцем, способным вытянуть город из социально-экономического кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем «ВСМПО-Ависма».