Константина Носкова назначали мэром Верхней Салды в декабре 2020 года Фото: Владимир Жабриков

Глава Верхней Салды (Свердловская область) Константин Носков официально покидает пост. Его отставку на очередном заседании приняли городские депутаты, сообщил URA.RU источник. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации. О скорой смене мэра инсайдеры предупреждали еще в ноябре.

«Депутаты приняли отставку Константина Носкова с поста главы городского округа по собственному желанию. 14 декабря временно исполняющим полномочия главы городского округа назначен замглавы по управлению социальной сферой Игорь Сальников», — сообщили в пресс-службе мэрии. Сам Носков сбросил звонок корреспондента URA.RU. По неофициальной информации, теперь уже бывший мэр намерен вернуться на градообразующее предприятие «ВСМПО-Ависма», где до карьеры чиновника работал начальником цеха.

Вице-мэр Сальников считается основным кандидатом на место постоянного главы Верхней Салды. Его назначили в администрацию в середине ноября, а до этого он работал замглавы Ижевска по строительству. По слухам, Сальников уже проходил собеседование со свердловским вице-губернатором Олегом Чемезовым и последний был доволен кандидатом. Сам Чемезов факт встречи отрицал.

Константин Носков был назначен мэром Верхней Салды в середине декабря 2020 года. Его называли управленцем, способным вытянуть город из социально-экономического кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем «ВСМПО-Ависма».