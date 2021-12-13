13 декабря 2021

После скандала власти передумали оптимизировать уральский колледж

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Город. Курган, подростки, компания, школьники, пацаны, парни, студенты
Реорганизацию индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске решили не проводить Фото:

Реорганизация Краснотурьинского индустриального колледжа (КИК) в политехникум отменена. Об этом заявил мэр Краснотурьинска Александр Устинов на своей странице в «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, отменена реорганизация индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске», — написал Устинов. По мнению родителей обучающихся, перевод статуса колледжа в статус политехникума сильно понизит уровень образования. «Если бы уровень преподавания и знаний в колледже и политехникуме был одинаковый, то наши дети пошли бы в политехникум», — рассказала мама одного из студентов.

Ранее родители обучающихся записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой сохранить статус учреждения. Обращение против изменений подписали 1500 человек.

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Реорганизация Краснотурьинского индустриального колледжа (КИК) в политехникум отменена. Об этом заявил мэр Краснотурьинска Александр Устинов на своей странице в «ВКонтакте». «По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, отменена реорганизация индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске», — написал Устинов. По мнению родителей обучающихся, перевод статуса колледжа в статус политехникума сильно понизит уровень образования. «Если бы уровень преподавания и знаний в колледже и политехникуме был одинаковый, то наши дети пошли бы в политехникум», — рассказала мама одного из студентов. Ранее родители обучающихся записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой сохранить статус учреждения. Обращение против изменений подписали 1500 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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