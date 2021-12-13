После скандала власти передумали оптимизировать уральский колледж

Реорганизацию индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске решили не проводить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реорганизация Краснотурьинского индустриального колледжа (КИК) в политехникум отменена. Об этом заявил мэр Краснотурьинска Александр Устинов на своей странице в «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, отменена реорганизация индустриального колледжа и политехникума в Краснотурьинске», — написал Устинов. По мнению родителей обучающихся, перевод статуса колледжа в статус политехникума сильно понизит уровень образования. «Если бы уровень преподавания и знаний в колледже и политехникуме был одинаковый, то наши дети пошли бы в политехникум», — рассказала мама одного из студентов.

Ранее родители обучающихся записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой сохранить статус учреждения. Обращение против изменений подписали 1500 человек.