Попова: 11 россиян из 16 заболевших «омикроном» были привиты

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В России у 16 человек выявили новый штамм коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России среди заболевших новом штаммом коронавируса «омикрон» 11 из 16 человек были вакцинированы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новость дополняется.

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В России среди заболевших новом штаммом коронавируса «омикрон» 11 из 16 человек были вакцинированы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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