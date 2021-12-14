Попова: 11 россиян из 16 заболевших «омикроном» были привиты

В России у 16 человек выявили новый штамм коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России среди заболевших новом штаммом коронавируса «омикрон» 11 из 16 человек были вакцинированы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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