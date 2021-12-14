МВД определило, как полицейские будут вскрывать автомобили

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Клипарт
Автовладельца уведомят не позднее, чем за сутки до вскрытия Фото:

В МВД разрабатывают проект порядка действий при вскрытии автомобилей граждан полицейскими. Закон о расширении полномочий полиции дополнят тремя пунктами.

«МВД подготовило порядок вскрытия полицейскими автомобилей граждан. Собственника предупредят как можно скорее, но не позднее, чем за сутки до вскрытия», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов.

Уведомление поступит по почте, факсу, телефону или онлайн (бумажное уведомление обязательно). В нем будут указаны дата, время, место и основания для вскрытия машины.

Ранее Госдума РФ одобрила изменения в федеральный закон «О полиции». Согласно принятым поправкам, силовикам теперь можно проникать в жилые дома, а также осматривать и вскрывать автомобили.

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В МВД разрабатывают проект порядка действий при вскрытии автомобилей граждан полицейскими. Закон о расширении полномочий полиции дополнят тремя пунктами. «МВД подготовило порядок вскрытия полицейскими автомобилей граждан. Собственника предупредят как можно скорее, но не позднее, чем за сутки до вскрытия», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов. Уведомление поступит по почте, факсу, телефону или онлайн (бумажное уведомление обязательно). В нем будут указаны дата, время, место и основания для вскрытия машины. Ранее Госдума РФ одобрила изменения в федеральный закон «О полиции». Согласно принятым поправкам, силовикам теперь можно проникать в жилые дома, а также осматривать и вскрывать автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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