МВД определило, как полицейские будут вскрывать автомобили

Автовладельца уведомят не позднее, чем за сутки до вскрытия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В МВД разрабатывают проект порядка действий при вскрытии автомобилей граждан полицейскими. Закон о расширении полномочий полиции дополнят тремя пунктами.

«МВД подготовило порядок вскрытия полицейскими автомобилей граждан. Собственника предупредят как можно скорее, но не позднее, чем за сутки до вскрытия», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов.

Уведомление поступит по почте, факсу, телефону или онлайн (бумажное уведомление обязательно). В нем будут указаны дата, время, место и основания для вскрытия машины.

Ранее Госдума РФ одобрила изменения в федеральный закон «О полиции». Согласно принятым поправкам, силовикам теперь можно проникать в жилые дома, а также осматривать и вскрывать автомобили.