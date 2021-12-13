СК возбудил уголовное дело из-за ЧП с лайнером в Челябинске

Руководству челябинского аэропорта придется ответить за ЧП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По факту инцидента в челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким. Об этом сообщили 14 декабря в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Следственными органами по факту выката пассажирского самолета авиакомпании UVT Aero 1 декабря за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На борту находились 33 пассажира, один их них несовершеннолетний, и три члена экипажа. Расследование уголовного дела взято под контроль Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким», — заявили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, должностными лицами аэропорта Челябинска оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Аэропорт не соблюдал необходимые технологические процедуры по подготовке поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада. Также экипажу самолета не предоставили достоверную информации о состоянии взлетной полосы.

Ранее глава Росавиации Александра Нерадько очень жестко высказался по поводу «безответственного» поведения руководства аэропорта, приведшего к инциденту. В аэропорту Челябинска пообещали принять кадровые решения из-за ЧП с самолетом авиакомпании UVT Aero. Руководство аэропорта считает, что повторение подобных ситуаций недопустимо.