Суд в Кургане отменил наказание для высокопоставленного чиновника

Главе областного департамента Станиславу Носкову отменили предупреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директору департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславу Носкову отменили наказание в виде предупреждения. Ранее департамент лесного хозяйства по УрФО и горсуд признали его законность. О новом решении рассказали в пресс-службе Курганского областного суда.

«Курганский областной суд отменил решение департамента лесного хозяйства по УрФО и постановление городского суда. Производство по делу было прекращено в связи с недоказанностью», — пояснили в облсуде.

URA.RU ранее писало, что чиновника обвинили в предоставлении недостоверной информации о пожаре (на основе дистанционного зондирования), площадь которого была якобы занижена. В департаменте отмечали, что сотрудники ведомства представили акты инструментального замера площади лесного пожара наземным способом, который дает более точные данные. В ведомстве отметили, что расхождение данных, по информации Федеральной диспетчерской службы, составило 1,26 раза — при допустимом расхождении в 1,3.