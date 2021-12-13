13 декабря 2021
11 декабря 2021

Суд в Кургане отменил наказание для высокопоставленного чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, носков станислав
Главе областного департамента Станиславу Носкову отменили предупреждение Фото:

Директору департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславу Носкову отменили наказание в виде предупреждения. Ранее департамент лесного хозяйства по УрФО и горсуд признали его законность. О новом решении рассказали в пресс-службе Курганского областного суда.

«Курганский областной суд отменил решение департамента лесного хозяйства по УрФО и постановление городского суда. Производство по делу было прекращено в связи с недоказанностью», — пояснили в облсуде.

URA.RU ранее писало, что чиновника обвинили в предоставлении недостоверной информации о пожаре (на основе дистанционного зондирования), площадь которого была якобы занижена. В департаменте отмечали, что сотрудники ведомства представили акты инструментального замера площади лесного пожара наземным способом, который дает более точные данные. В ведомстве отметили, что расхождение данных, по информации Федеральной диспетчерской службы, составило 1,26 раза — при допустимом расхождении в 1,3.

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Директору департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станиславу Носкову отменили наказание в виде предупреждения. Ранее департамент лесного хозяйства по УрФО и горсуд признали его законность. О новом решении рассказали в пресс-службе Курганского областного суда. «Курганский областной суд отменил решение департамента лесного хозяйства по УрФО и постановление городского суда. Производство по делу было прекращено в связи с недоказанностью», — пояснили в облсуде. URA.RU ранее писало, что чиновника обвинили в предоставлении недостоверной информации о пожаре (на основе дистанционного зондирования), площадь которого была якобы занижена. В департаменте отмечали, что сотрудники ведомства представили акты инструментального замера площади лесного пожара наземным способом, который дает более точные данные. В ведомстве отметили, что расхождение данных, по информации Федеральной диспетчерской службы, составило 1,26 раза — при допустимом расхождении в 1,3.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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