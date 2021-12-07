Глава курганского департамента обжалует свои штрафы

Станислава Носкова привлекли к ответственности из-за работы департамента, который он возглавляет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков обжалует приговор суда, в котором указано, что его ведомство занизило площадь пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства, ссылаясь на данные департамента.

«В июле 2021 года <…> составлен протокол об административном правонарушении. <…> Директором департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Носковым С. Н. подана жалоба в Курганский областной суд на решение Курганского городского суда по жалобе на постановление заместителя начальника Департамента по УФО о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 19.7.14 КоАП РФ в виде предупреждения», — рассказали в департаменте.

Представители ведомства объяснили, что их, ссылаясь на данные дистанционного зондирования, обвинили в предоставлении недостоверной информации о пожаре, площадь которго была, якобы, занижена. В департаменте отметили, что сотрудники ведомства представили акты инструментального замера площади лесного пожара наземным способом, который дает более точные данные. В ведомстве отметили, что расхождение данных, по информации Федеральной диспетчерской службы, составило 1,26 раза, при допустимом расхождении в 1,3.

Ранее в горсуде Кургана URA.RU сообщили, что Носкова дважды оштрафовали по этой статье. В КоАП РФ указано, что за такое нарушение грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей.