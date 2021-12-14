Уроженец ЯНАО стал главой тюменской ГИБДД 14 декабря 2021 в 15:22 Размер текста - 17 + Василий Ренцанов находится в звании подполковника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Подполковник Василий Ренцанов назначен главой отдела ГИБДД по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. Ренцанов сменил на посту Александра Андреенко, ставшего главой отдела в 2019 году. «Василий Ренцанов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Тюмени. Его предшественник Александр Андреенко уволен из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве. О причине увольнения не сообщается. По официальной информации, Ренцанов родился в 1982 году в Новом Уренгое (ЯНАО). Начал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа города Тюмени, с 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016—2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Подполковник Василий Ренцанов назначен главой отдела ГИБДД по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. Ренцанов сменил на посту Александра Андреенко, ставшего главой отдела в 2019 году. «Василий Ренцанов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Тюмени. Его предшественник Александр Андреенко уволен из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве. О причине увольнения не сообщается. По официальной информации, Ренцанов родился в 1982 году в Новом Уренгое (ЯНАО). Начал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа города Тюмени, с 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016—2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям