Уроженец ЯНАО стал главой тюменской ГИБДД

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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Василий Ренцанов находится в звании подполковника Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Подполковник Василий Ренцанов назначен главой отдела ГИБДД по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. Ренцанов сменил на посту Александра Андреенко, ставшего главой отдела в 2019 году.

«Василий Ренцанов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Тюмени. Его предшественник Александр Андреенко уволен из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве. О причине увольнения не сообщается.

По официальной информации, Ренцанов родился в 1982 году в Новом Уренгое (ЯНАО). Начал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа города Тюмени, с 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016—2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

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Подполковник Василий Ренцанов назначен главой отдела ГИБДД по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. Ренцанов сменил на посту Александра Андреенко, ставшего главой отдела в 2019 году. «Василий Ренцанов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Тюмени. Его предшественник Александр Андреенко уволен из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве. О причине увольнения не сообщается. По официальной информации, Ренцанов родился в 1982 году в Новом Уренгое (ЯНАО). Начал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа города Тюмени, с 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016—2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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