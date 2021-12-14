Уроженец ЯНАО стал главой тюменской ГИБДД

Подполковник Василий Ренцанов назначен главой отдела ГИБДД по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. Ренцанов сменил на посту Александра Андреенко, ставшего главой отдела в 2019 году.
«Василий Ренцанов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Тюмени. Его предшественник Александр Андреенко уволен из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве. О причине увольнения не сообщается.
По официальной информации, Ренцанов родился в 1982 году в Новом Уренгое (ЯНАО). Начал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа города Тюмени, с 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016—2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
Подполковник Василий Ренцанов назначен главой отдела ГИБДД по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. Ренцанов сменил на посту Александра Андреенко, ставшего главой отдела в 2019 году. «Василий Ренцанов назначен начальником отдела ГИБДД УМВД России по г. Тюмени. Его предшественник Александр Андреенко уволен из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве. О причине увольнения не сообщается. По официальной информации, Ренцанов родился в 1982 году в Новом Уренгое (ЯНАО). Начал свою службу в ОВД с 2003 года в должности участкового уполномоченного милиции ГОМ-6 при УВД Центрального округа города Тюмени, с 2008 по 2015 годы служил на различных должностях в подразделении миграционной службы. В 2016—2021 годах проходил службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.