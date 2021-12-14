Во Владимирской области не будут вводить систему повсеместных QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Владимирская область не будет вводить систему обязательных QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности вице-губернатора области Александр Ремига на экстренном брифинге.

«Сегодня губернатор принял решение об отмене пункта указа о QR-кодах. Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся. Вообще», — сказал Ремига на заседании, трансляция которого велась в группе «ВКонтакте» администрации области.

Ранее власти Томской, Ульяновской и Нижегородской областей частично ослабили коронавирсные ограничения, и смягчили систему QR-кодов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии, пишет «Национальная служба новостей».