Первый российский регион отменил QR-коды. Видео

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Во Владимирской области не будут вводить систему повсеместных QR-кодов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Владимирская область не будет вводить систему обязательных QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности вице-губернатора области Александр Ремига на экстренном брифинге.

«Сегодня губернатор принял решение об отмене пункта указа о QR-кодах. Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся. Вообще», — сказал Ремига на заседании, трансляция которого велась в группе «ВКонтакте» администрации области.

Ранее власти Томской, Ульяновской и Нижегородской областей частично ослабили коронавирсные ограничения, и смягчили систему QR-кодов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии, пишет «Национальная служба новостей».

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Владимирская область не будет вводить систему обязательных QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности вице-губернатора области Александр Ремига на экстренном брифинге. «Сегодня губернатор принял решение об отмене пункта указа о QR-кодах. Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся. Вообще», — сказал Ремига на заседании, трансляция которого велась в группе «ВКонтакте» администрации области. Ранее власти Томской, Ульяновской и Нижегородской областей частично ослабили коронавирсные ограничения, и смягчили систему QR-кодов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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