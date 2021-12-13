Курганская полиция ищет авторов сообщений о нападении на школу

В Курганской области полиция охраняет школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области полицейские разыскивают авторов сообщений о готовящемся нападении на школу. Ранее появилась информация, что курганские полицейские дежурят возле школ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В связи с появившейся в открытых источниках информацией о возможных угрозах образовательным учреждениям сотрудниками полиции усилены меры безопасности. В течение дня во всех школах Курганской области будут дежурить полицейские. На режим работы учебных заведений проводимые мероприятия не повлияют. Принимаются меры к установлению авторов провокационных сообщений и привлечению их к ответственности», — отметили в полиции.

URA.RU писало, что курганские полицейские дежурят возле всех школ региона. Причина в том, что в областное УМВД поступила информация о подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений. Какое именно не было сказано, поэтому дежурства ввели во всех школах. Учебные заведения патрулируют сотрудники с табельным оружием. Журналист URA.RU отметил, что в некоторых школах дежурят сотрудники Росгвардии.