13 декабря 2021

Курганская полиция ищет авторов сообщений о нападении на школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полицейская машина, полиция, наряд полиции
В Курганской области полиция охраняет школы Фото:

В Курганской области полицейские разыскивают авторов сообщений о готовящемся нападении на школу. Ранее появилась информация, что курганские полицейские дежурят возле школ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В связи с появившейся в открытых источниках информацией о возможных угрозах образовательным учреждениям сотрудниками полиции усилены меры безопасности. В течение дня во всех школах Курганской области будут дежурить полицейские. На режим работы учебных заведений проводимые мероприятия не повлияют. Принимаются меры к установлению авторов провокационных сообщений и привлечению их к ответственности», — отметили в полиции.

URA.RU писало, что курганские полицейские дежурят возле всех школ региона. Причина в том, что в областное УМВД поступила информация о подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений. Какое именно не было сказано, поэтому дежурства ввели во всех школах. Учебные заведения патрулируют сотрудники с табельным оружием. Журналист URA.RU отметил, что в некоторых школах дежурят сотрудники Росгвардии.

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В Курганской области полицейские разыскивают авторов сообщений о готовящемся нападении на школу. Ранее появилась информация, что курганские полицейские дежурят возле школ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В связи с появившейся в открытых источниках информацией о возможных угрозах образовательным учреждениям сотрудниками полиции усилены меры безопасности. В течение дня во всех школах Курганской области будут дежурить полицейские. На режим работы учебных заведений проводимые мероприятия не повлияют. Принимаются меры к установлению авторов провокационных сообщений и привлечению их к ответственности», — отметили в полиции. URA.RU писало, что курганские полицейские дежурят возле всех школ региона. Причина в том, что в областное УМВД поступила информация о подготовке вооруженного нападения на одно из учебных заведений. Какое именно не было сказано, поэтому дежурства ввели во всех школах. Учебные заведения патрулируют сотрудники с табельным оружием. Журналист URA.RU отметил, что в некоторых школах дежурят сотрудники Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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