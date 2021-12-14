В Серпухове после атаки на монастырь «заминировали» три колледжа

Аноним сообщил о минировании учебных заведений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В серпуховском монастыре произошел взрыв

Два колледжа и техникум «заминировали» по телефону неизвестный в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Губернском колледже и медицинском колледже Серпухова», — пишет агентство. Издание добавляет, что также аноним сообщил о «минировании» Чеховского техникума, который находится в поселке Пролетарском, под Серпуховым.

Накануне атаке подвергся Серпуховский женский монастырь. В гимназию при монастыре пришел 18-летний ее выпускник, вооруженный мачете и СВУ. Он случайно подорвался на собственной бомбе, получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Кроме него пострадали свыше 10 подростков.