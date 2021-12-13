13 декабря 2021

В Челябинске приняли план развития города на 20 лет вперед

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска, река миасс, северо-западный район
По новому плану Челябинск прекратит расти вширь Фото:

Комиссия по городскому хозяйству и градостроительству 14 декабря приняла проект Генплана развития Челябинска города на ближайшие 20 лет. В ходе совмесного с представителями мэрии заседания, которое транслировалось на сайте гордумы, депутаты единогласно рекомендовали рассмотреть документ на ближайшей сессии.

«Прежний вариант, с которым мы столкнулись, принимать было нельзя. Но благодаря депутатам, проектировщикам и активности челябинцев удалось внести множество изменений. Границы не изменятся, город останется компактным и сохранит „зеленый каркас“, продолжится улучшение экологической ситуации. Я уверена, что мы справимся с последствиями неправильной градостроительной политики, которая велась последние десять лет», — резюмировала присутствующая в зале глава Челябинска Наталья Котова.

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Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» начал работу над генпланом в 2017 году, при мэре Евгении Тефтелеве. К слушаниям его готовили уже при мэре Владимире Елистратове, однако проект документа вызвал шквал негатива. В августе 2019 года его раскритиковал на своей пресс-конференции новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Радикальные изменения были внесены уже при Котовой.

В итоге обновленный Генплан предусматривает выделенный «Исторический центр», 40 проектов комплексного развития территорий (КРТ) и увеличение рекреационного пространства на 800 гектаров. Доминантой мегаполиса станет набережная реки Миасс, которая свяжет воедино Челябинский и Каштакский боры.

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Комиссия по городскому хозяйству и градостроительству 14 декабря приняла проект Генплана развития Челябинска города на ближайшие 20 лет. В ходе совмесного с представителями мэрии заседания, которое транслировалось на сайте гордумы, депутаты единогласно рекомендовали рассмотреть документ на ближайшей сессии. «Прежний вариант, с которым мы столкнулись, принимать было нельзя. Но благодаря депутатам, проектировщикам и активности челябинцев удалось внести множество изменений. Границы не изменятся, город останется компактным и сохранит „зеленый каркас“, продолжится улучшение экологической ситуации. Я уверена, что мы справимся с последствиями неправильной градостроительной политики, которая велась последние десять лет», — резюмировала присутствующая в зале глава Челябинска Наталья Котова. Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» начал работу над генпланом в 2017 году, при мэре Евгении Тефтелеве. К слушаниям его готовили уже при мэре Владимире Елистратове, однако проект документа вызвал шквал негатива. В августе 2019 года его раскритиковал на своей пресс-конференции новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Радикальные изменения были внесены уже при Котовой. В итоге обновленный Генплан предусматривает выделенный «Исторический центр», 40 проектов комплексного развития территорий (КРТ) и увеличение рекреационного пространства на 800 гектаров. Доминантой мегаполиса станет набережная реки Миасс, которая свяжет воедино Челябинский и Каштакский боры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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