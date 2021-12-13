Курганских детей начали массово проверять на COVID

Всех пациентов с признаками ОРВИ тестируют на новую коронавирусную инфекцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане всех детей с признаками ОРВИ при первичном обращении в поликлинику, а также при госпитализации в больницу начали проверять на COVID-19. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Кургана в ответ на запрос URA.RU.

«По данным медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Курганской области, за период с 29 ноября по 5 декабря 2021 года пациентам в возрасте от 0 до 17 лет проведено 2023 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Выявлено 192 случая COVID-19», — сообщили в департаменте в ответ на запрос URA.RU.

В ведомстве отмечают, что постановлением Главного санитарного врача РФ №15 «Об утверждении санитарно-эпидемических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции» (с изменениями от 9 ноября 2021 года) к приоритету первого уровня относится проведение лабораторных исследований на COVID-19 в отношении лиц с диагнозом «внебольничная пневмония», «острая респираторная вирусная инфекция» и «грипп». Обследования пациентов проводятся при обращении в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, а также при госпитализации пациентов с вышеуказанными диагнозами. Возрастное ограничение при проведении лабораторного исследование не установлено.

Ранее URA.RU писало, что врач рассказала о курганских детях, тяжело перенесших COVID. В больнице им. Красного креста в этом году проходили лечение от COVID около 80 детей, 13 из них (каждый шестой) тяжело перенес болезнь.