13 декабря 2021

Фигуранта дела о Пермском зоопарке оставили на свободе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Дмитрия Левинского. Пермь, суд, левинский дмитрий
Действия Левинского квалифицированы как халатность Фото:

Ленинский районный суд оставил Дмитрия Левинского на свободе. Его действия квалифицированы как халатность попустительство по службе.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ленинский районный суд оставил Дмитрия Левинского на свободе. Его действия квалифицированы как халатность попустительство по службе. Новость дополняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...