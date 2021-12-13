Фигуранта дела о Пермском зоопарке оставили на свободе

Действия Левинского квалифицированы как халатность
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Ленинский районный суд оставил Дмитрия Левинского на свободе. Его действия квалифицированы как халатность попустительство по службе.
Новость дополняется.
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.
Ленинский районный суд оставил Дмитрия Левинского на свободе. Его действия квалифицированы как халатность попустительство по службе. Новость дополняется.